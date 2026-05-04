«Співочий майдан» голосами переможців

Нещодавно в Кіровоградському обласному центрі народної творчості пройшов концерт в рамках «Співочого майдану». Цей проєкт діє вже третій рік і має доволі позитивних відгуків. Нинішній «Співочий майдан» зібрав біля відкритого мікрофону учасників і переможців обласного відбіркового конкурсу ХVIII Всеукраїнського фестивалю «Червона рута», які увійшли до резерву фестивалю.

Цього року в ньому взяли участь 87 виконавців. Вони показували свої таланти у різних номінаціях – «Акустична музика», «Популярна музика», «Рок-музика», «Авторська пісня та співана поезія». Серед них навіть був один репер, який служить в ЗСУ, але перебуваючи у відпустці, виступив у номінації «Сучасна інша музика». Слід зазначити, що наша область займає у фестивальному рейтингу друге місце. З усіх учасників було відібрано 18 резервістів, десять переможців.

Десятеро представників цих музичних жанрів і напрямків були запрошені та виступили перед слухачами «Співочого майдану». Програму концерту відкрив призер Всеукраїнського конкурсу вокального мистецтва «Голос серця», учасник конкурсу «Червона рута» Андрій Пустовий. Окрім нього Компаніївську територіальну громаду представляли такі юні співаки як Дарія Роїк та Нікіта Кігім. Запам’ятались також яскраві та щирі голоси Віри Левандовської (Дмитрівська громада), Івана Удовенка (Великовисківська), Кирила Яковенка (Кам’янецька), Івана Сінькова та Марії Жилун з Кропивницького.

У жанрі «Авторська пісня та співана поезія» змістом власних композицій знову нагадав про себе Денис Бірзул, який за рішенням журі конкурсу потрапив у резерв. Завершив програму переможець відбіркового туру у номінації «Рок-музика» Вадим Марченко.

Учасників концерту та глядачів привітав учасник та переможець обласних фестивалів «Червона рута» (1989-1997 рр.), володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Світязь» (1996, 1998 рр.), лауреат фестивалів героїко-патріотичної пісні серед працівників та ветеранів ДСНС України, полковник служби цивільного захисту Андрій Фоменко. Його проникливе виконання авторської балади «Морозенко» стало справжнім подарунком учасникам заходу.

Організатори висловили сподівання, що наша талановита молодь підхопить естафету патріотичних пісень, а також привітали молодих співаків з успішними кроками до нових перемог. Юні артисти отримали подяки та іменні календарі із зображенням їхніх виступів на сцені фестивалю, створені фахівцями Кіровоградського обласного Центру народної творчості на основі світлин талановитого фотографа Сергія Короленка.