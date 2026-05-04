Скринінг 40+. Подумали і спростили

Уряд скасував прив’язку до дня народження в програмі «Скринінг здоров’я 40+» та встановив 2 місяці на використання коштів після їх зарахування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Одним із ключових нововведень стало скасування прив’язки до дати народження. Раніше для подання заявки на участь у програмі потрібно було чекати 30 днів після свого дня народження.

Тепер усе значно простіше, якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може подати заявку у будь-який зручний момент – без очікування конкретної дати. Зазначається, що це можна зробити онлайн через Дію або ж звернувшись до найближчого ЦНАПу без додаткових обмежень.

Виплата, яка передбачає отримання 2 000 гривень на обстеження, надходить на «Дія.Картку» ПриватБанку протягом семи днів після її активації.

Ще одне важливе оновлення стосується термінів використання коштів. Після зарахування грошей на спеціальний рахунок учасник матиме два місяці, щоб пройти обстеження в обраному медичному закладі.

Такий підхід дозволяє краще планувати навантаження на систему охорони здоров’я і водночас стимулює людей не відкладати турботу про власне здоров’я. Якщо ж кошти не будуть використані протягом цього часу, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Водночас для тих, хто вже отримав фінансування раніше, передбачено перехідний період – використати кошти вони зможуть до кінця червня поточного року.

«Скринінг здоров’я 40+» – це національна ініціатива, спрямована на раннє виявлення поширених захворювань. Програма охоплює базові обстеження, які допомагають вчасно діагностувати серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, а також звернути увагу на стан ментального здоров’я.

Послуга доступна у близько 2000 медичних закладів по всій країні, що забезпечує широкий доступ до обстежень незалежно від регіону проживання. Після подання заявки та зарахування коштів залишається лише обрати медичний заклад і записатися на обстеження. Дізнатися, де пройти обстеження (у державному, комунальному чи приватному закладі), можна у свого сімейного лікаря або у найближчому ЦНАПі.

Програма є безкоштовною для українців та повністю покривається державою.