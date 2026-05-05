Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Державна підтримка сімей та вшанування материнства є одним із пріоритетів соціальної політики України. Особливе місце серед державних нагород займає почесне звання України “Мати-героїня”, яке присвоюється жінкам за материнську самовідданість, народження та виховання дітей.

Однією з форм державного визнання є виплата одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно це почесне звання.

Хто має право на виплату ?

Право на отримання одноразової винагороди мають жінки, яким відповідно до Указу Президента України присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

Згідно із законодавством, це звання надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, та забезпечили належні умови для їхнього фізичного, духовного і морального розвитку.

Перелік документів для призначення виплати: заява встановленої форми; документ, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка); РНОКПП (за наявності); копія сторінки Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання “Мати-героїня”; копія посвідчення про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”; уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Способи звернення за призначенням виплати:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

портал “Дія”;

мобільний додаток “Пенсійний фонд”.

Розмір одноразової винагороди

Одноразова винагорода виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, відтак розмір одноразової винагороди складає 33 280 гривень.

Додаткові умови/особливості

У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області