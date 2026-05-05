Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Державна підтримка сімей та вшанування материнства є одним із пріоритетів соціальної політики України. Особливе місце серед державних нагород займає почесне звання України “Мати-героїня”, яке присвоюється жінкам за материнську самовідданість, народження та виховання дітей.
Однією з форм державного визнання є виплата одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно це почесне звання.
Хто має право на виплату?
Право на отримання одноразової винагороди мають жінки, яким відповідно до Указу Президента України присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.
Згідно із законодавством, це звання надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, та забезпечили належні умови для їхнього фізичного, духовного і морального розвитку.
Перелік документів для призначення виплати: заява встановленої форми; документ, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка); РНОКПП (за наявності); копія сторінки Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання “Мати-героїня”; копія посвідчення про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”; уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.
Способи звернення за призначенням виплати:
- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- сервісний центр Пенсійного фонду України;
- вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- портал “Дія”;
- мобільний додаток “Пенсійний фонд”.
Розмір одноразової винагороди
Одноразова винагорода виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, відтак розмір одноразової винагороди складає 33 280 гривень.
Додаткові умови/особливості
У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.
Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
