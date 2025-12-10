Со следующего года учителям повысят оклад на 30% – нардеп Елена Шуляк

УКР

Учителям повысят зарплаты: стало известно когда и на сколько

В следующем году украинская власть повышает зарплаты педагогам. С января 2026-го оклады вырастут на 30%, а с сентября – еще на 20%, сообщают в партии “Слуга Народа”.

“Повышение зарплаты учителям – это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, которая станет самым крупным комплексным ростом оплаты труда педагогов за последние годы. Народные депутаты от партии “Слуга Народа”, наша политическая сила поддерживали это решение в парламенте и будут далее поддерживать все инициативы, направленные на развитие образовательной сферы, улучшение условий работы учителей и обучения учеников и в целом на обеспечение финансовой устойчивости украинцев”, – прокомментировала глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

Она добавляет, что, даже несмотря на сложные вызовы военного времени, сфера образования остается в фокусе внимания Президента Зеленского, правительства, парламента и партии “Слуга Народа”, именно поэтому в 2026 году на образование и науку заложили 298,8 млрд грн – почти на 85,4 млрд грн больше, чем в 2025-м.

В политической силе добавляют, что в рамках этой суммы значительное финансирование предусмотрено, в частности, и на образовательную инфраструктуру – 17 млрд грн. Их направят на обустройство укрытий, приобретение школьных автобусов, модернизацию пищеблоков и другие проекты.

На следующий год, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, государство продолжает также и программу “Пакунок школяра”. Она предусматривает выплаты в размере 5 тыс. грн на каждого первоклассника. На эту сумму родители будущих первоклассников могут приобрести все, что нужно для школы: канцелярские принадлежности, детскую одежду или обувь и т. д. В этом году такой программой воспользовались более 200 тыс. украинских семей.