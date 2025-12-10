Із наступного року вчителям підвищать оклад на 30% – нардеп Олена Шуляк

РОС

Вчителям підвищать зарплати: стало відомо коли та на скільки

Наступного року українська влада підвищує зарплати педагогам. Із січня 2026-го оклади зростуть на 30%, а з вересня – ще на 20%, повідомляють у партії “Слуга Народу”.

“Підвищення зарплати вчителям – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яка стане найбільшим комплексним зростанням оплати праці педагогів за останні роки. Народні депутати від партії “Слуга Народу”, наша політична сила підтримували це рішення в парламенті та будуть надалі підтримувати всі ініціативи, спрямовані на розвиток освітньої сфери, покращення умов роботи вчителів і навчання учнів та загалом на забезпечення фінансової стійкості українців”, – прокоментувала голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Вона додає, що, навіть попри складні виклики воєнного часу, сфера освіти залишається у фокусі уваги Президента Зеленського, уряду, парламенту та партії “Слуга Народу”, саме тому в 2026 році на освіту та науку заклали 298,8 млрд грн – на майже 85,4 млрд грн більше, ніж 2025-го.

У політичній силі додають, що в межах цієї суми значне фінансування передбачене, зокрема, й на освітню інфраструктуру – 17 млрд грн. Їх спрямують на облаштування укриттів, придбання шкільних автобусів, модернізацію харчоблоків й інші проєкти.

На наступний рік, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, держава продовжує також і програму “Пакунок школяра”. Вона передбачає виплати в розмірі 5 тис. грн на кожного першокласника. На цю суму батьки майбутніх першокласників можуть придбати все, що потрібно для школи: канцелярське приладдя, дитячий одяг чи взуття тощо. Цього року такою програмою скористалися більше 200 тис. українських родин.