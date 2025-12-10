Шановні побратими, воїни-ліквідатори світової техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції!

14 грудня в черговий раз ми відзначатимемо День вшанування учасників наслідків світової техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка сталася 38 років тому. Вона вразила увесь світ, приголомшила людей страшним лихом біди, трагічні наслідки якої відчуватиме не одне наступне покоління.

Але це Чорнобильське лихо об’єднало і нас воїнів-ліквідаторів, які щоденно несли небезпечні вахти біля розжареного реактора, рятували опромінених, очищали від радіації поля, ліси, сади, житло. Тисячі квадратних кілометрів ураженої території, десятки тисяч людей, яким довелося залишити рідні домівки, кого спалив ненависний Чорнобиль, який не має минулого часу. Це тривале і всезагальне світове лихоліття, яке боляче зачепило майже кожну сім’ю. Чорнобильці, не шкодуючи свого здоров’я, а часом і життя, працювали в зоні 30-кілометрової смертельної небезпеки, аби якомога швидше ліквідувати наслідки Чорнобильської катастрофи, зупинити розбурхану некеровану ядерну стихію, захистити світ від смертельної небезпеки.

Багатьох з них вже немає серед нас. Схилимо голови перед світлою пам’яттю тих, хто ступив в атомне пекло і собою врятував землю-матір. Низький Вам, ліквідатори, уклін і довічна вдячність чорнобильцям-рятівникам. Запалимо свічки спогаду. Проходять роки, але біль не вщухає.

Шановні воїни-ліквідатори-чорнобильці, від членів організації та від себе особисто щиро бажаю всім Вам і вашим сім’ям, рідним та близьким міцного здоров’я, Божого благословення і благодаті, добра і достатку, щастя, радості, мирного неба, довгих та щасливих років життя. Нехай сонце зігріває всіх Вас своїм теплом, а пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир і спокій. Хай завжди поруч з Вами буде людська вдячність за ваші добрі справи.

Пам’ятаємо! Дзвони Чорнобиля не замовкають!

Михайло Мохонько, голова Кіровоградської обласної громадської ветеранської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».