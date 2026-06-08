Проїзд: за готівку – дорожче

У Кропивницькому розпочали опрацювання розрахунків вартості проїзду в громадському транспорті. Відповідні звернення до виконавчих органів міської ради подали всі перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення в обласному центрі. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Вергун.

За його словами, головною підставою для перегляду тарифів стало суттєве зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Наразі розрахунки перевізників опрацьовує управління транспорту та зв’язку. Фахівці перевіряють усі складові тарифу та підтвердні документи, зокрема щодо вартості запасних частин і пасажиропотоку.

– Зараз триває діалог між управлінням та перевізниками. Надсилаються запити, надаються відповіді, перевіряються всі розрахунки. Після узгодження даних питання буде винесене на розгляд виконавчого комітету, – зазначив Олександр Вергун.

Попередньо перевізники пропонують встановити тариф на рівні 24–24,5 гривні за поїздку. Водночас власні розрахунки подало і комунальне підприємство «Електротранс». За інформацією заступника міського голови, розрахункова вартість проїзду в автобусах і тролейбусах підприємства становить близько 20–22 гривень.

Перед винесенням питання на засідання виконавчого комітету мають відбутися громадські слухання. Тож розгляд нових тарифів очікується не раніше липня.

Олександр Вергун також повідомив, що в комунальному транспорті планують запровадити диференційовану оплату проїзду залежно від способу розрахунку. Після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду пасажири, які користуватимуться банківською карткою або телефоном, зможуть сплачувати менше.

– Якщо проїзд оплачуватиметься безготівково, його вартість може становити близько 15 гривень. При оплаті готівкою – орієнтовно 20–22 гривні», – пояснив посадовець.

За його словами, встановлення обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду вже триває на транспортних засобах КП «Електротранс». Очікується, що система запрацює найближчим часом, після чого її офіційно презентують громадськості.

У міській раді наголошують, що для пенсіонерів право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті буде збережене.

Як зазначив Олександр Вергун, чинні тарифи формувалися за умов значно нижчої вартості пального, тому їх перегляд є вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи транспортної галузі міста.