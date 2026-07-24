ДПС та Mastercard працюватимуть над новими цифровими рішеннями, щоб зробити сплату податків простішою

Державна податкова служба України та глобальна технологічна компанія Mastercard уклали Меморандум про взаєморозуміння. Партнери домовилися про спільну роботу над цифровими рішеннями, які покликані зробити оплату податків максимально зручною та технологічною.

Співпраця буде зосереджена на трьох ключових напрямах для стимулювання безготівкових розрахунків та підвищення фінансової грамотності.

Розвиток безготівкових розрахунків задля прозорої економіки: дослідження міжнародного досвіду проведення фіскальних лотерей та можливості використання таких інструментів в Україні для стимулювання безготівкових оплат та розвитку безготівкової економіки.

Розвиток цифрових сервісів для платників податків: напрацювання нових цифрових рішень для Електронного кабінету платника, які зроблять сплату податків, зборів та інших платежів ще швидшою і зручнішою.

Підвищення фінансової та податкової грамотності: розробка освітніх матеріалів для підприємців щодо використання бізнес-рахунків, карток та автоматизації платежів.

«Ми всі вже звикли, що чимало речей можна зробити у смартфоні за пару секунд. І тому податкова, яка прагне бути сучасною та відповідати запитам, робить все, щоб сплата податків перестала бути стресом. Разом із Mastercard ми поєднаємо державні технології з найкращим платіжним досвідом, щоб взаємодія з податковою стала для кожного непомітною та простою», – наголосила очільниця ДПС Леся Карнаух.

«Ми прагнемо, щоби зручні та безпечні безготівкові розрахунки були доступні всюди, де це необхідно користувачу – в торгових точках, міській інфраструктурі, а також у державних сервісах. Ми раді об’єднати зусилля з Державною податковою службою України в розробці сучасних цифрових рішень, які допоможуть сплачувати податки ще більш зручно та технологічно, що сприятиме подальшому розвитку прозорої безготівкової економіки в країні», – додала генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Координацію цифрових проєктів у межах Меморандуму здійснюватимуть Заступник Голови ДПС з питань цифровізації (CDTO) Ігор Панченко та директор з розвитку в сфері співпраці з державним сектором Mastercard Костянтин Кошеленко. Реалізація конкретних ініціатив відбуватиметься на основі окремих угод із дотриманням законодавства про захист