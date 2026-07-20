Ветеранський простір у Сквері Слави

Кропивницька міська рада ухвалила важливе рішення – прийнято кошти державної субвенції на будівництво ветеранського простору.

Це буде частина державної мережі ветеранських просторів, яку з 2025 року створює Міністерство у справах ветеранів. Простір працюватиме за єдиними державними стандартами, а після введення в експлуатацію перейде до сфери управління Мінветеранів.

Уряд уже виділив Кропивницькому 75,1 млн грн на будівництво. Наступний важливий крок – забезпечення співфінансування з міського бюджету, адже саме це є однією з обов’язкових умов реалізації проєкту.

Тут ветерани, ветеранки та їхні родини зможуть отримати психологічну підтримку, консультації за принципом «єдиного вікна», допомогу фахівців із супроводу ветеранів, займатися спортом, проходити реабілітацію та брати участь у заходах, що сприятимуть поверненню до активного цивільного життя.

«Для мене цей проєкт – про відповідальність держави перед людьми, які захищали Україну, – наголошує куратор проєкту, заступниця голови ОВА і депутатка міськради Катерина Колтунова. – Саме тому наше спільне завдання – максимально оперативно виконати всі необхідні процедури, розпочати будівництво та вчасно завершити цей об’єкт.

Окремо хочу подякувати Кропивницькій єпархії Православної Церкви України за державницьку позицію. Добровільне повернення громаді земельної ділянки у Сквері Слави дало можливість використати цю територію для надзвичайно важливого соціального проєкту. Саме тут планується будівництво сучасного державного ветеранського простору площею понад 1500 квадратних метрів».