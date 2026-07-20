Готуйтесь і розбирайтесь

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради встановив економічно обгрунтовані тарифи на проїзд у міському комунальному громадському транспорті.

Вартість разового проїзду одного пасажира в міському електротранспорті з використанням транспортної картки, банківської карти, яка відповідає міжнародному стандарту сEMV, або мобільного пристрою, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay, складатиме 12 гривень.

Вартість придбання електронного квитка на перевезення одного багажу – 12 гривень.

Вартість паперового квитка – 15 гривень.

Вартість разового проїзду за персоніфікованою (пільговою) карткою з реєстрацією її в автоматизованій системі обліку оплати проїзду – 11 гривень.

Вартість разового проїзду пасажира пільгової категорії без реєстрації проїзду в автоматизованій системі обліку оплати проїзду – 10,30 гривні.

На міських автобусних маршрутах загального користування для КП «Електротранс» вартість разового проїзду одного пасажира з використанням транспортної картки, банківської карти, або мобільного пристрою складатиме 18 гривень.

Вартість придбання електронного квитка на перевезення одного місця багажу – 18 гривень.

Паперовий квиток на разову поїздку коштуватиме 20 гривень, стільки ж коштуватиме перевезення одного місця багажу.

Вартість разового проїзду за персоніфікованою (пільговою) карткою з реєстрацією її в автоматизованій системі обліку оплати проїзду – 17 гривень.

Вартість разового проїзду пасажира пільгової категорії без реєстрації проїзду в автоматизованій системі обліку оплати проїзду – 16,20 гривні.

Для порівняння – нині проїзд у міських тролейбусах коштує 8 гривень, в комунальних автобусах – 10 гривень.

Коментуючи причини, які спонукають переглянути тарифи на проїзд у міському громадському транспорті, начальник управління транспорту і зв’язку Віктор Житник пояснив, що до цього призвело зростання вартості електроенергії, пального, збільшилися витрати на електроенергію, шини, запасні частини та інші складові, майже 30% собівартості перевезень становить заробітна плата працівників, водночас підприємство відчуває гострий кадровий дефіцит. Разом із тим комунальне підприємство «Електротранс» здійснює перевезення пільгових категорій населення, кошти за яке відшкодовуються з місцевого бюджету і це суттєве навантаження на головний кошторис міста.

Секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка наголосив, що прийняте рішення дасть можливість зберегти комунальне підприємство «Електротранс» і далі надавати послуги з пасажирських перевезень громадським транспортом, але, враховуючи соціальну важливість рішення, наголосив, що тарифи набудуть чинності не раніше, ніж з’являться у продажу транспортні картки.

Дата надходження транспортних карток та місця, де їх можна отримати, будуть повідомлені додатково.