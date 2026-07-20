Олександрійка в фіналі!

Парамедикиня Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Марина Гаряча стала фіналісткою всеукраїнської номінації «Серце медицини» відзнаки «Орден Святого Пантелеймона».

Марина Гаряча працює на підстанції №5 у місті Олександрія та понад 12 років надає екстрену медичну допомогу. Вона бере участь у найскладніших виїздах, проводить реанімаційні заходи та надає допомогу пораненим військовим і цивільним. Після професійного стажування у Варшаві медикиня отримала сертифікат інструктора та нині навчає колег і жителів громад сучасним навичкам домедичної допомоги. У 2025 році Марина Гаряча очолила команду Кіровоградської області на Чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги «Карпатські медичні ралі», де команда увійшла до п›ятірки найкращих.

Номінація «Серце медицини» створена спеціально для фахівців із середньою та молодшою медичною освітою, які своєю щоденною працею, щирою турботою та високою майстерністю формують простір довіри й безпеки для кожного пацієнта.