Тільки живіть!

Сертифікати на придбання житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп внаслідок війни та сімей полеглих Захисників і Захисниць України у День Української Державності у Кропивницькому отримали 52 захисники та їхні родини в межах державної програми.

За інформацією Кропивницької міської ради, держава нинішнього року виділила майже 134 мільйони гривень для Кіровоградщини на забезпечення власним житлом захисників та родин ветеранів.

Усіх ветеранів, членів їхніх родин привітав з Днем Української державності та отриманням грошових сертифікатів на придбання житла привітав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– Турбота про тих, хто виборює нашу свободу на фронті, та підтримка їхніх сімей залишається нашим пріоритетом. Кожен із цих захисників пройшов непростий шлях. За їхніми плечима – бойові завдання, втрата здоров’я, біль і водночас велика віра в Україну, – зазначив Андрій Райкович. – Низький уклін кожному воїну за захист України. Безмежна вдячність родинам за силу, віру та витримку.

Члени Ради Церков і релігійних організацій при Кіровоградській ОДА звершили спільну молитву до Бога за Україну і Український народ. А згадкою про урочисту подію для її учасників стало спільне фото.