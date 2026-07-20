«Код нашої нації у прагненні творити»

Вже кілька років поспіль напередодні Дня вишиванки (відзначається у третій четвер травня) ми домовляємося з відомим колекціонером Володимиром Нагорним про інтерв’ю. Це мало бути не суто інтерв’ю, бо таких записали не одне, а розповідь Володимира про традиції українського вишивання. Тільки зараз знайшли час поспілкуватися. Мова йшла про український стиль.

– Почну, можливо, несподівано – з Вільгельма Габсбурга, полковника Легіону Українських Січових стрільців, відомого як Василь Вишиваний. Зверніть увагу: не Вишитий, а Вишиваний. Ще такий приклад: у Марка Кропивницького в «Дай серцю волю, заведе у неволю» читаємо: «Коли б мене так дівчина любила, то була б у мене й сорочка вишивана, і стьожка шовкова». Вишивана, а не вишита. Мені можуть заперечити, згадавши пісню про сорочку-вишиванку. Вважаю, що це для рими: Іванко – вишиванка.

Люди, які цінять українство, солідарні зі мною з приводу того, що День вишиванки – це неправильна назва. Правильніше було б День вишиваної української сорочки. Бо вишивали різні народи – і балканські, і німці вишивали, і французи. Є фото Пікасо у вишитій сорочці. Це не значить, що вона українська.

До речі, вишивка хрестиком стала розповсюджуватися в Україні у другій половині дев’ятнадцятого століття. До цього вишивали гладдю. Хрестик на деякий час витіснив гладь, і вона повернулася в середині минулого століття, коли у продажу з’явилися нитки муліне. Щодо сенсу, значення візерунків, то в цьому теж багато надуманого. Мені зустрічалися рушники, на яких зображено якорі. Це значить, що в родині хтось із чоловіків був моряком. Здебільшого рушники перешивали: дочка на своєму рушникові відтворювала зображення, яке вишивала її мати.

Для нашого регіону традиційна чорна і червона гладь. Вона прийшла до нас з молдаванами і румунами. І частково з лівого берега Дніпра, з Черкащини. Вишивали щось просте, наприклад, квіти, птахів. Намалювали і вишили. Жодних схем. І ще для нашого регіону традиційним є зображення винограду. Якщо хочете прикрасити свою сорочку місцевим візерунком, вишийте на ній гроно винограду. Якщо це буде гладь – ідеально.

Наш народ багато вишивав. Не тільки сорочки і рушники, а й фартушки, спідниці. На Полтавщині – плахти. І ще про рушники. Були так звані утирачі, з грубої конопляної нитки. А були інтер’єрні, якими прикрашали ікони або портрети. Я часто зустрічав, що в хатах рушниками прикрашали портрет Тараса Шевченка. А ще обов’язково вішали рушник навколо дзеркала, прибитого до стіни. Важливою рисою українського стилю є те, що хата вибілена ззовні і всередині, і кругом зілля. Біля дверей обов’язково мисник.

Предмети меблів розташовувалися по периметру. В основному, на Поділлі, і в нас зустрічалося, був так званий килим під вікно, або обіцята. Ці килимки були вузькими, але довгими, навіть по 8 метрів. Їх чіпляли до стіни трохи вище спинки лави. І красиво, і практично – своєрідне утеплення стін.

Для українських меблів характерне різьблення. Це могло бути не складно, наприклад, пташка або навіть її дзьоб. Якщо скриня, то не просто збитий ящик, а прикрашений. Або лава – також різьблена. Українці прикрашали речі, які їх оточували. Їм хотілося естетики, яскравості. На сволоках малювали, на стінах, на припічках, на дзеркалах. Підставки під комин були фігурні, а не просто обтесані. Заможні селяни замовляли їх у гончарів, це було дорого.

Багато різного кажуть про код нації. Переконаний, що код нашої нації у прагненні творити, оточувати себе красою. Можливо, хтось помічав, що серед сімейних чорно-білих фотографій, які розміщували у рамки під скло, обов’язково була листівка з яскравими квітами. І це показник того, що хотілося яскравості, фарб. І штучні квіти були у вазонах на столах.

Прагнули уквітчати життя. Біля хати вирощували квіти – чорнобривці, майори, мальви. Мальва – моя улюблена квітка. Мрію, щоб наше місто було прикрашено цими квітами. Це могло бути візитівкою Кропивницького. Хоча це лише мрія. Або вітер поламає, або люди, що, на жаль, вірогідніше.