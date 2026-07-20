Зберігатимуть довічно

У Музей мистецтв відкрили виставку «Розмова з Володимиром Винниченком: повернення на Батьківщину», де представлені творчі роботи митця та картини з його колекції, передані на довічне збереження до України Українською Вільною Академією Наук у США (Нью-Йорк), а також інші історичні артефакти, пов’язані з нашим видатним земляком.

В експозиції також представлені літературознавчі видання української діаспори (надані Обласною бібліотекою ім. Чижевського), особисті речі та фотографії Винниченка (з фондів Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею), метричний запис про народження та інші документи Державного архіву Кіровоградської області, творчі роботи студентів кафедри мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Значущу роль в збереженні спадщини Володимира Винниченка зіграв професор Володимир Панченко, який ще на початку 1990-х років привіз до України з Франції колекцію особистих речей першого голови Директорії УНР й передав їх до Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.