Допомогли обікрасти банк

Понад три мільйони гривень вкрали у банку четверо молодих людей, жителі Кіровоградщини та Одещини, скориставшись передовими кібертехнологіями. Їм мимоволі допомогли законослухняні громадяни, приставши на пропозиції за винагороду (очевидно, невелику) оформити на себе карткові рахунки.

Про це йдеться в повідомленні Кіровоградської обласної прокуратури: «За даними слідства, ще у 2021 році житель Кіровоградщини організував злочинну схему та залучив до неї трьох знайомих. Кожен із учасників мав свою роль: одні підшуковували людей, які за винагороду погоджувалися оформити на себе банківські картки, інші забезпечували групу великою кількістю SIM-карт і банківських рахунків, отримували доступ до дистанційного банківського обслуговування та використовували їх для реалізації злочинної схеми.

Власники рахунків, за даними слідства, не були співучасниками злочину. Не знаючи про справжні наміри шахраїв, вони оформлювали на себе банківські картки, а підозрювані прив’язували до них власні фінансові номери та надалі самостійно розпоряджалися рахунками, пояснюючи свої дії нібито заблокованими картками, проблемами з кредитами чи іншими вигаданими обставинами.

Використовуючи персональні дані власників рахунків та отриманий доступ до банківських сервісів, фігуранти, за версією слідства, незаконно втрутилися в роботу автоматизованої системи банку. Протягом кількох днів вони провели 287 несанкціонованих фінансових операцій, поповнивши понад 150 мобільних номерів, після чого вивели кошти на підконтрольні банківські картки, розподілили їх між собою та обготівкували.

Унаслідок таких дій одному з українських банків завдано збитків на суму понад 3,2 мільйона гривень.

Встановлено, що до складу групи входили четверо жителів Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років, які підтримували тривалі зв’язки.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшуки на території Кіровоградської та Одеської областей за місцями проживання підозрюваних та в транспортному засобі. Вилучено мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, банківські картки, закордонний паспорт та інші речові докази.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (у редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень). Двом із них уже обрано запобіжні заходи у вигляді застави, щодо ще двох триває розгляд відповідних клопотань».