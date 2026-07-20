Перепустка за 4000 баксів

Працівники ДБР викрили На Кіровоградщині правоохоронця, який «продавав» безперешкодне пересування містом та уникнення доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронець пропонував таку «послугу» чоловікам, які не мали бронювання або законних підстав для відстрочки від військової служби. У разі зупинки працівниками поліції «клієнт» мав зателефонувати за визначеним номером. Після цього його нібито повинні були відпустити без доставлення до районного ТЦК та СП.

Такий «імунітет» коштував 4 тис. доларів США.

12 липня 2026 року працівники ДБР затримали правоохоронця під час отримання чергового хабаря.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фігуранту вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави. Також вирішується питання про відсторонення його від займаної посади. Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.