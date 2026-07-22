UV, LED чи UV/LED: яку лампу для манікюру обрати у 2026 році?

Звичайні лаки, які висихають просто на повітрі, поступово відходять у минуле, і більшість жінок вибирають гелеве покриття. Тому вибір лампи для манікюру – одне з головних питань для нейл-майстрів, від відповіді на яке залежить якість роботи та кількість клієнтів. Саме лампа значно впливає на полімеризацію та її швидкість, довговічність покриття. У статті зосередимося на їх основних типах та спробуємо зрозуміти, які з них дійсно варті уваги у 2026 році.

Які види ламп існують сьогодні?

Сучасні пристрої можна умовно об’єднати у три групи залежно від технології роботи:

UV;

LED;

UV/LED – комбіновані, або Dual LED.

Кожна лампа для манікюру має свої особливості (переглянути приклади моделей можна тут: https://prokrasa.com.ua/ua/catalog/lampy-dlya-manikyura-ccfl-uvled/page-all/), і основні з них розкриємо нижче.

UV-лампи

Саме ультрафіолетова технологія застосовувалася у перших подібних пристроях. У таких лампах встановлені люмінесцентні УФ-лампочки, котрі випромінюють широкий спектр хвиль та полімеризують майже всі матеріали, що застосовуються в нейл-арті.

Ще нещодавно саме така техніка була найпопулярнішою в салонах та в індивідуальних майстрів, але в неї є й певні недоліки:

тривалий час сушіння;

порівняно невеликий ресурс служби лампочок;

значне споживання електроенергії;

великі габарити;

поступова втрата потужності при інтенсивній експлуатації.

Перераховані проблеми спонукали майстрів шукати більш практичне рішення. Проте класичні лампи досі використовуються з матеріалами попередніх поколінь, які відмінно сохнуть саме під широким спектром УФ.

LED-лампи

Вони прийшли на заміну класичним УФ та працюють на світлодіодах, що випромінюють світло певної довжини хвилі. Популярність LED-ламп пояснюється наступними перевагами:

швидке висихання матеріалів (до 60 секунд);

ощадливе споживання електроенергії;

великий ресурс роботи світлодіодів – до 50 тис. годин;

компактність.

Проте є й значний недолік: далеко не всі матеріали здатні якісно полімеризуватися у вузькому спектрі LED-випромінювання, тому при виборі варто подумати, з чим саме ви плануєте працювати. Звісно, це не означає, що матеріал зовсім не висохне, але він може полімеризуватися лише всередині, частково, що призведе до поганого загального результату манікюру.

Які саме матеріали можуть погано полімеризуватися у LED-лампах:

старі UV-гелі;

деякі однофазні гелі попередніх поколінь;

окремі камуфлюючі гелі високої пігментації;

деякі жорсткі моделюючі гелі;

кольорові гелі з висококонцентрованими пігментами.

Щоб не помилитися, уважно дивіться на упаковку: виробники зазначають, для яких ламп призначений той чи інший матеріал.

Комбіновані лампи

В них поєднуються обидві технології – UV та LED, що робить їх найбільш універсальним та практичним рішенням. Вони сумісні з усіма сучасними та старими матеріалами, забезпечуючи якісне висихання, тому їх можна використовувати при роботі з гель-лаками, акригелями, полігелями, твердими гелями тощо.

Більшість досвідчених майстрів рекомендують лампи саме з комбінованими технологіями, адже вони не обмежують роботу з певними матеріалами, даючи достатній простір для фантазії.

Чи дійсно потужність визначає швидкість та якість полімеризації?

Потужність – основна характеристика, на яку орієнтуються більшість покупців під час вибору пристрою, проте такий підхід помилковий. Хоча вона дійсно впливає на швидкість полімеризації, не можна нехтувати особливостями конструкції та типом лампочок. Наприклад, навіть найпотужніша UV-лампа не продемонструє надто високої швидкості висихання матеріалу, адже вона так працює. Одночасно LED-пристрій меншої потужності може забезпечити швидшу полімеризацію. Це не значить, що одна лампа якісна, а інша – ні, це говорить лише про різні принципи їхньої роботи.

Проте якість має значення, і тут варто брати до уваги репутацію виробника. Наприклад, деякі бюджетні моделі no name із заявленою потужністю 120 Вт можуть працювати менш ефективно, ніж більш дорогі аналоги на 40-50 Вт.

Фахівці зазначають, що для домашнього використання зазвичай вистачає лампи на 36-48 Вт, а ось для салону краще вибирати пристрої на 48-72 Вт, але слідкувати, щоб лампочки були розміщені рівномірно по всій поверхні.

Які функції дійсно корисні, а які – лише маркетинг?

Зараз лампа для манікюру – вже не просто обладнання з UV/LED випромінюванням. Виробники додають купу інших функцій, але чи всі вони дійсно потрібні? Перерахуємо ті, що й справді корисні в роботі нейл-майстра:

датчик руху – зручно та економить час на вмикання/вимикання;

таймер на 10-90 секунд – можна встановити потрібний час та не слідкувати за годинником;

дзеркальне внутрішнє покриття – воно здатне підвищити ефективність роботи лампи;

цифровий дисплей, де відображається час;

додаткові режими для якісної полімеризації твердих матеріалів тощо.

Ці функції спрощують щоденну роботу майстра та навіть додають комфорту клієнтам.

Серед характеристик, які впливають лише на ціну і ніяк не позначаються на зручності роботи:

кольорове підсвічування – воно просто не потрібне;

надто велика заявлена потужність – деякі виробники вказують 120-300 Вт, але насправді таких значень там немає;

сенсорні панелі – лише для поціновувачів усього сенсорного, практичної користі немає;

додаткові режими сушіння – більшість із них просто дублюють стандартний таймер.

За такі «екзотичні» функції можна значно переплатити, тож будьте уважні та вибирайте лише той функціонал, який вам дійсно знадобиться в роботі.

Яку лампу врешті вибрати?

Відповідь на це запитання залежить від того, як саме ви збираєтеся нею користуватися. Якщо у планах робити манікюр собі чи близьким людям, вам підійдуть побутові моделі. Рекомендуємо розглядати комбіноване обладнання потужністю 36-48 Вт з автоматичним увімкненням і таймером.

Якщо ж ви працюєте в салоні, вибирайте серед професійних моделей. Важливими характеристиками є рівномірність розміщення лампочок, більш висока потужність (до 72 Вт), кілька режимів таймера, датчик руху тощо.

Якщо підсумувати, сьогодні комбіновані лампи для манікюру вийшли на перші позиції популярності через універсальність та зручність користування. При виборі звертайте увагу не лише на потужність, а й на додатковий функціонал, завжди аналізуйте, які саме функції вам потрібні, та не соромтеся ставити питання менеджерам магазину.