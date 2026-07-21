У Кропивницькому проведуть лекцію для військових та їхніх родин – говоритимуть про права та соціальні гарантії

У Кропивницькому відбудеться відкрита лекція “Права військовослужбовців та членів їхніх родин” – подія для тих, хто має питання та шукає відповіді стосовно проходження служби. Зустріч пройде у п’ятницю, 24 липня, у Гончаренко центрі Кропивницький. Участь для у події абсолютно безкоштовна.



Ініціатором події виступає команда освітньо-культурного простору Гончаренко центр Кропивницький. Головна мета заходу – підвищити фахову юридичну обізнаність містянам та допомогти їм розібратись у складнощах законодавчих норм.



«Питання мобілізації, проходження служби та соціального забезпечення сьогодні хвилюють тисячі українських родин. Наша мета – надати можливість людям отримати чіткі відповіді на власні запитання, зрозуміти свої права та дізнатись алгоритми захист», – зазначають організатори.



Спікеркою зустрічі стане юристка Марина Леонтенко, яка має понад 10 років практичного досвіду. Вона спеціалізується на сімейних, кримінальних та адміністративних спорах, а також безпосередньо на питаннях мобілізації та взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.



Захід відбудеться у п’ятницю, 24 липня, о 15:00 у Гончаренко центрі Кропивницький, за адресою вул. Велика Перспективна, 4а. Участь абсолютно безкоштовна. Для участі достатньо заповнити онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/Jhg3MuVoEM9QSDjLA

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна освітньо-культурна мережа України, заснована 2021 року. Сьогодні проєкт нараховує понад 50 хабів по всій країні – від міст-мільйонників до невеликих містечок.

Голова мета ініціативи – надати українцям безперешкодний доступ до якісної безкоштовної освіти в будь-якому віці. Серед флагманських проєктів мережі – курси іноземних мов, ПДР, фінансової грамотності та цифрової безпеки, а кількість студентів за 5 років роботи вже перетнула позначку в 3 млн.