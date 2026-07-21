Як забезпечити безпечні умови праці в спекотну погоду?

Працівники мають право на здорові і безпечні умови праці, тому відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

У спекотний період організм працівника зазнає значного навантаження. Висока температура повітря може спричинити порушення водно-сольового обміну, діяльності серцево-судинної і нервової систем, головний біль, нудоту, втому, сонливість, зниження концентрації уваги та швидкості реакції. Усе це істотно підвищує ризик нещасних випадків на виробництві. Тому необхідно організувати роботу так, щоб мінімізувати вплив високих температур на працівників, особливо під час виконання робіт на відкритому повітрі або у виробничих приміщеннях із підвищеним тепловим навантаженням.

Заходи безпеки на робочих місцях

Під час спекотної погоди доцільно вживати заходи безпеки на робочих місцях, наприклад:

– забезпечити працівників спецодягом відповідного розміру, бажано світлого кольору з натуральних тканин, та контролювати його використання;

– не допускати до роботи осіб із медичними протипоказаннями, а також працівників, які перебувають у хворобливому або втомленому стані;

– провести позапланові інструктажі щодо безпечної роботи в умовах високої температури та надання домедичної допомоги при тепловому або сонячному ударі;

– доукомплектувати аптечки та забезпечити ними робочі місця;

– за можливості перенести роботи на відкритому повітрі на ранкові або вечірні години, а за температури понад +37 °С призупинити їх, оскільки за показниками мікроклімату вони належать до небезпечних (екстремальних);

– передбачити регулярні перерви у прохолодних приміщеннях або в затінених місцях;

– зменшити фізичне навантаження, за можливості механізувати виробничі процеси або залучити додаткових працівників;

– забезпечити постійний доступ до охолодженої питної води;

– проводити перед початком зміни медичні огляди працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;

– постійно контролювати мікроклімат і за потреби оперативно змінювати режим роботи.

Заходи з нормалізації мікрокліматичних умов при роботі в приміщеннях можуть передбачати влаштування жалюзі або світловідбивних плівок, максимальне використання природної вентиляції, облаштування та використання систем кондиціювання, при цьому не допускаючи різких перепадів температур, як і при організації регламентованих перерв.

При роботах на відкритій місцевості та температурі повітря + 35 ºС і вище тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях, аби уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря +24-25 °C.

При роботі у сільському господарстві місця відпочинку працівників у полі мають бути спеціально облаштовані та позначені. Забороняється відпочивати під сільськогосподарською технікою, в кабіні машини з увімкненим двигуном або безпосередньо серед поля.

Рекомендації щодо профілактики зневоднення організму

Найважче високі температури переносять працівники із серцево-судинними захворюваннями. Через спеку судини розширюються, артеріальний тиск знижується, а серце працює з підвищеним навантаженням. Це може призвести до непритомності, різкого погіршення самопочуття або навіть серцевого нападу.

З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю +10-15 ºС. Для оптимального водозабезпечення рекомендується також відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

Пити воду слід часто і потроху, щоб підтримувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну життєдіяльність, обмін речовин). При температурі повітря більше +30 ºС і виконанні робіт середньої тяжкості потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину ‒ приблизно одну склянку кожні 20 хвилин.

Крім того, для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму потрібно вживати фрукти і овочі.

Виконання цих заходів допоможе працівникам підприємств, установ, організацій найбільш комфортно перенести високі температури під час літньої спеки.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області