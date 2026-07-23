Ви евакуювалися на підконтрольну Україні територію: що далі

Евакуювалися з тимчасово окупованої території України та не знаєте, з чого почати? Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД) покроково розповідають алгоритм дій.
Подбайте про місце проживання
Якщо вам ніде розміститися — зверніться до ЦНАП чи органів місцевого самоврядування. Дізнайтеся про місця компактного проживання ВПО.
Оформіть статус ВПО
Статус внутрішньо переміщеної особи дає право на виплати й державні послуги.
Статус ВПО, зокрема дає можливість:
- отримувати щомісячну допомогу на проживання
- користуватися пільгами та соціальними гарантіями.
Подати заяву можна:
- через застосунок або портал Дія
- у ЦНАП
- до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради
- до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Оформіть грошову допомогу на проживання
Після отримання статусу ВПО можна оформити щомісячну допомогу на проживання:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень
- для інших — 2 тисячі гривень.
Якщо орендуєте житло
Маєте право на субсидію, якщо:
- не маєте власного житла площею понад 13,65 кв. м на кожного члена домогосподарства в безпечних регіонах, або житло було зруйноване чи пошкоджене
- витрачаєте на оренду понад 20% середньомісячного сукупного доходу.
Повний перелік умов у Постанові КМУ від 25 жовтня 2024 р. № 1225.
Як оформити:
Самостійно або спільно із власником орендованого житла подайте заяву та договір найму до Пенсійного фонду України.
Також документи можна подати:
- через ЦНАП
- або уповноважені банки (перелік на сайтах Мінсоцполітики та ПФУ)
- чи через Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики
Якщо документи втрачено або пошкоджено
Зверніться:
- до Державної міграційної служби — для відновлення паспорта
- до органів ДРАЦС — для отримання свідоцтв (свідоцтво про шлюб, народження тощо)
- до банківських установ — для відновлення банківських карток та доступу до рахунків.
Медична допомога
Якщо потребуєте медичної допомоги — можете звернутися до будь-якого медзакладу. Укладіть декларацію з лікарем на новому місці.
Довгостроковий медсестринський догляд можуть оформити ВПО, які були евакуйовані чи евакуювалися самостійно, перебувають у транзитних пунктах і потребують такого догляду за висновком лікаря.
Освіта дітей
Діти внутрішньо переміщених осіб мають право:
- продовжувати навчання дистанційно у своїй школі
- на першочергове зарахування до школи чи дитячого садочка
- на безкоштовне харчування.
Пенсія та соціальні виплати
Якщо виплати припинилися — зверніться до ПФУ та оновіть дані.
Безоплатна правнича допомога
Внутрішньо переміщені особи мають право отримати правничі послуги безоплатно.
Які послуги можна отримати безоплатно:
- юридичні консультації
- допомогу із складенням заяв, скарг, інших документів
- допомогу із зверненням до суду (представництво інтересів у судах, складення документів для звернення до суду).
Як звернутися до системи надання БПД
https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/
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