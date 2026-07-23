Ви евакуювалися на підконтрольну Україні територію: що далі

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Влас. інф.
-
13:58
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Евакуювалися з тимчасово окупованої території України та не знаєте, з чого почати? Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД) покроково розповідають алгоритм дій.

 

Подбайте про місце проживання

Якщо вам ніде розміститися — зверніться до ЦНАП чи органів місцевого самоврядування. Дізнайтеся про місця компактного проживання ВПО.

 

Оформіть статус ВПО

Статус внутрішньо переміщеної особи дає право на виплати й державні послуги.

Статус ВПО, зокрема дає можливість:

  • отримувати щомісячну допомогу на проживання
  • користуватися пільгами та соціальними гарантіями.

Подати заяву можна:

  • через застосунок або портал Дія
  • у ЦНАП
  • до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради 
  • до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

 

Оформіть грошову допомогу на проживання

Після отримання статусу ВПО можна оформити щомісячну допомогу на проживання:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень
  • для інших — 2 тисячі гривень.

 

Якщо орендуєте житло

Маєте право на субсидію, якщо:

  • не маєте власного житла площею понад 13,65 кв. м на кожного члена домогосподарства в безпечних регіонах, або житло було зруйноване чи пошкоджене 
  • витрачаєте на оренду понад 20% середньомісячного сукупного доходу.

Повний перелік умов у Постанові КМУ від 25 жовтня 2024 р. № 1225. 

Як оформити:

 

Самостійно або спільно із власником орендованого житла подайте заяву та договір найму до Пенсійного фонду України.

Також документи можна подати:

  • через ЦНАП
  • або уповноважені банки (перелік на сайтах Мінсоцполітики та ПФУ) 
  • чи через Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики

 

Якщо документи втрачено або пошкоджено

Зверніться: 

  • до Державної міграційної служби — для відновлення паспорта
  • до органів ДРАЦС — для отримання свідоцтв (свідоцтво про шлюб, народження тощо)
  • до банківських установ — для відновлення банківських карток та доступу до рахунків.

 

Медична допомога

Якщо потребуєте медичної допомоги — можете звернутися до будь-якого медзакладу. Укладіть декларацію з лікарем на новому місці. 

Довгостроковий медсестринський догляд можуть оформити ВПО, які були евакуйовані чи евакуювалися самостійно, перебувають у транзитних пунктах і потребують такого догляду за висновком лікаря.

 

Освіта дітей

Діти внутрішньо переміщених осіб мають право:

  • продовжувати навчання дистанційно у своїй школі
  • на першочергове зарахування до школи чи дитячого садочка
  • на безкоштовне харчування.

 

Пенсія та соціальні виплати

Якщо виплати припинилися — зверніться до ПФУ та оновіть дані.

 

Безоплатна правнича допомога

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати правничі послуги безоплатно. 

Які послуги можна отримати безоплатно:

  • юридичні консультації
  • допомогу із складенням заяв, скарг, інших документів 
  • допомогу із зверненням до суду (представництво інтересів у судах, складення документів для звернення до суду).

 

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/ 

 

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