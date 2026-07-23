Ви евакуювалися на підконтрольну Україні територію: що далі

Евакуювалися з тимчасово окупованої території України та не знаєте, з чого почати? Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД) покроково розповідають алгоритм дій.

Подбайте про місце проживання

Якщо вам ніде розміститися — зверніться до ЦНАП чи органів місцевого самоврядування. Дізнайтеся про місця компактного проживання ВПО.

Оформіть статус ВПО

Статус внутрішньо переміщеної особи дає право на виплати й державні послуги.

Статус ВПО, зокрема дає можливість:

отримувати щомісячну допомогу на проживання

користуватися пільгами та соціальними гарантіями.

Подати заяву можна:

через застосунок або портал Дія

у ЦНАП

до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення .

Оформіть грошову допомогу на проживання

Після отримання статусу ВПО можна оформити щомісячну допомогу на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень

для інших — 2 тисячі гривень.

Якщо орендуєте житло

Маєте право на субсидію, якщо:

не маєте власного житла площею понад 13,65 кв. м на кожного члена домогосподарства в безпечних регіонах, або житло було зруйноване чи пошкоджене

витрачаєте на оренду понад 20% середньомісячного сукупного доходу.

Повний перелік умов у Постанові КМУ від 25 жовтня 2024 р. № 1225.

Як оформити:

Самостійно або спільно із власником орендованого житла подайте заяву та договір найму до Пенсійного фонду України.

Також документи можна подати:

через ЦНАП

або уповноважені банки (перелік на сайтах Мінсоцполітики та ПФУ)

чи через Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики

Якщо документи втрачено або пошкоджено

Зверніться:

до Державної міграційної служби — для відновлення паспорта

до органів ДРАЦС — для отримання свідоцтв (свідоцтво про шлюб, народження тощо)

до банківських установ — для відновлення банківських карток та доступу до рахунків.

Медична допомога

Якщо потребуєте медичної допомоги — можете звернутися до будь-якого медзакладу. Укладіть декларацію з лікарем на новому місці.

Довгостроковий медсестринський догляд можуть оформити ВПО, які були евакуйовані чи евакуювалися самостійно, перебувають у транзитних пунктах і потребують такого догляду за висновком лікаря.

Освіта дітей

Діти внутрішньо переміщених осіб мають право:

продовжувати навчання дистанційно у своїй школі

на першочергове зарахування до школи чи дитячого садочка

на безкоштовне харчування.

Пенсія та соціальні виплати

Якщо виплати припинилися — зверніться до ПФУ та оновіть дані.

Безоплатна правнича допомога

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати правничі послуги безоплатно.

Які послуги можна отримати безоплатно:

юридичні консультації

допомогу із складенням заяв, скарг, інших документів

допомогу із зверненням до суду (представництво інтересів у судах, складення документів для звернення до суду).

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/