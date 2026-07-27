Щоб не втік на війну

Понад рік тому залишив військову частину житель Олександрійського району, а минулого тижня його затримали й зачинили в слідчому ізоляторі на два місяці як підозрюваного в підпалі чужої занедбаної хати у селі Новий Стародуб, підпорядкованому Петрівській селищній раді. Він цього не заперечує і пояснює свій вчинок так: хотів знищити місце, де відбулось знущання над його малолітнім сином.

Те безчинство сталося у Новому Стародубі кілька тижнів тому, на початку липня. Восьмеро малолітніх зібралося в нежилій хаті, яка належить бабі одного з них. Саме там потерпілий зазнав знущань з боку компанії. Його били, примушували пити сечу. Збиткування, як тепер заведено, зафільмували і опублікували в Інтернеті. Баба потерпілого заявила в поліцію. Правоохоронці заворушилися моментально й склали аж чотири протоколи про невиконання батьківських обов’язків. Батькам хлопців, причетних до мордування, загрожують штрафи в розмірі від 850 до 5100 гривень. Порушили й кримінальне провадження. Виявилося, що одна з тих сімей перебуває в селищній раді на обліку як неблагополучна, тільки це не допомогло запобігти жахіттю, яке сталося в занедбаній хаті 4 липня.

А через десять днів, у ніч на 14 липня, та хата зайнялася. Господарка, дізнавшись про лихо від очевидців, викликала пожежників. Ті приїхали й погасили. Спілкуючись з поліцією, власниця врятованої нерухомості розповіла, що нещодавно у цих стінах зазнав знущань такий-то хлопчик. Вона запідозрила, що винуватець пожежі – батько тієї дитини, і навіть зателефонувала йому. А той, якщо їй вірити, висловив погрозу підпалити будинок, де вона мешкає. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Олександрійського міськрайсуду про арешт деякого майна, належного ймовірному палієві.

Підозрюваного затримали оперативно, удень 14 липня. З’ясувавши, що він, старший матрос такої-то частини, уже понад рік, з 19 травня 2025-го, незаконно перебуває вдома, інкримінували ще й самовільне залишення військової частини. 15 липня в Олександрійському міськрайсуді розглядали клопотання поліції про взяття його під варту на два місяці.

Фігурант цілком погодився з підозрою. Стосовно СЗЧ пояснив, що «не залишав військову частину, а просто не повернувся з відпустки». Мовляв, хотів оформити опіку над хворою сестрою, але не встиг, оскільки для цього потрібно зібрати дуже багато документів, на що потрібен тривалий час. Іншою причиною не повертатися на службу назвав погані стосунки з командиром. Визнаючи вину в підпалі чужого будинку, зауважив: не хотів завдати комусь шкоди, хотів лише знищити місце, де познущалися над його малолітнім сином. Просив не відправляти його в ізолятор.

Захисник підозрюваного теж доводив: достатньо домашнього арешту. Адвокат наголошував: його клієнт, самовільно залишивши службу, понад рік мешкав вдома, не переховувався, що можуть підтвердити й представники Військової служби правопорядку, які навідувалися до нього. Мовляв, нікуди він не втече і тепер – немає резону. Про мотиви клієнта знищити чуже майно захисник висловився так: «Вчинив підпал з метою знищення місця, де відбулось приниження його сина, як попередження на майбутнє вчинення чогось подібного».

Слідчий суддя визнав аргументи підозрюваного й захисника непереконливими і визначив запобіжний вигляд у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

На думку суду, якщо залишити фігуранта на волі, він, по-перше, може вплинути на свідків, а то й скоїти нові насильницькі злочини. (Навіщо йому на когось тиснути? Адже цілковито визнає провину). По-друге, «з метою уникнення відповідальності може направитися у розташування військової частини для подальшого направлення в місця виконання бойових дій (тобто на війну. – Авт.), що унеможливить виконання ним своїх процесуальних обов`язків». А ще суд позбавив підозрюваного можливості вийти на волю під заставу, бо в нього, бач, грошей катма.

Громадськість відреагувала на цей присуд бурхливо.

Ось лише деякі коментарі у FB-групі «Олександрія онлайн»: «Влада відправила батька дитини захищати їх дупи, а дитину цього батька нікому захистити. Якби було винесено заслужене покарання для ублюдків, то й не було б і підпалу місця злочину. Це вина «правосуддя». А батько помстився за свою дитину. І так буде, поки не буде справедливості»;

«Це як – без права застави???!!!!!!! Депутати-корупціонери, та чинушы, які в стані сп’яніння збивають людей на пішохідному переход, угуляють на свободі, бо за них внесли заставу. А чим вони кращі за того батька постраждалої дитини?»;

«Попереду страшний сценарій. У кожній хаті зброя, у людей ПТСР, а поруч «мажори» на елітних авто повчають життю та кидають фрази «я тебе туди не посилав». Бездіяльність влади спровокує хвилю самосудів. Ніхто цього не хоче, але без законної справедливості люди почнуть вершити її самі».

І як тут не згадати драму Мартіна Макдони « Три білборди за межами Еббінга, Міссурі» – історію жінки, неповнолітню дочку якої вбили негідники, поглумившись. Не дочекавшись адекватного реагування поліції, мати оголосила їй війну. Насамперед орендувала три занедбаних борди за містом. На них появилися адресовані поліції запитання, чому винуватців не арештовано.

Віктор Іваненко, «УЦ».