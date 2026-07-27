Три тисячі за діагноз

Служба безпеки України викрила 60-річного керівника одного із медзакладів Знам’янки, який налагодив схему вимагання хабарів за сприяння у незаконному оформленні групи інвалідності та забезпечити визнання чоловіка непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

За матеріалами слідства, чоловік звернувся до медичного закладу через погіршення стану здоров’я, а згодом повідомив директору про намір пройти військово-лікарську комісію. У відповідь посадовець заявив, що отримати бажаний висновок у загальному порядку буде складно. Водночас він повідомив, що має необхідні зв’язки серед членів ВЛК та може вплинути на ухвалення потрібного рішення. За свої «послуги» він вимагав 3 тисячі доларів США.

Під час наступної зустрічі директор підтвердив свої вимоги, обговорив порядок передачі коштів та подальше оформлення документів. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали його безпосередньо у службовому кабінеті.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неправомірної вигоди та затримали фігуранта під час одержання всієї суми хабаря.

На підставі зібраних СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та інших осіб, які могли бути причетні до функціонування зазначеної схеми.