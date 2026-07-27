Проїзд по-новому: спочатку перехідний період

У Кропивницькому пільгові категорії громадян і надалі користуватимуться правом на безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті.

Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) не скасовує пільг, а лише змінює механізм їх обліку та відшкодування коштів перевізникам. Про це під час брифінгу повідомили начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Віктор Житник та директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Юлія Вовк.

Віктор Житник нагадав, що після повноцінного запуску АСООП та появи транспортних карток у продажу вартість проїзду для платних пасажирів становитиме 12 гривень у тролейбусах та 18 гривень у комунальних автобусах за умови безготівкової оплати. При оплаті готівкою проїзд коштуватиме 15 гривень у тролейбусі та 20 гривень в автобусі.

Станом на сьогодні, всі комунальні автобуси та тролейбуси, облаштовані валідаторами, тож пасажири вже мають можливість розраховуватися за проїзд безконтактними банківськими картками, або ж іншими гаджетами: смартфонами, смартгодинниками, планшетами тощо. Продовжується також прийом готівки за оплату проїзду.

Але нові тарифи почнуть діяти лише після того, як кропивничанам стануть доступними транспортні картки у торговельній мережі та будуть підписані відповідні додаткові угоди з перевізниками.

Водночас власники персоніфікованих пільгових транспортних карток не сплачуватимуть за проїзд. Вартість проїзду, визначена рішенням виконавчого комітету для пільгових категорій, стосуються виключно взаєморозрахунків між міським бюджетом і комунальним підприємством «Електротранс», яке здійснює перевезення пільгових пасажирів. Для самих пільговиків проїзд залишається безкоштовним.

Пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті Кропивницького забезпечується також ветеранам та військовослужбовцям з інших населених пунктів України. Вони пред’являтимуть свої посвідчення контролерам, які знеособлено реєструватимуть таких пасажирів в АСООП для обліку пільгових перевезень.

За словами Віктора Житника, сьогодні близько 75% усіх пасажирів громадського транспорту становлять пільговики, тому впровадження електронного обліку дозволить точно фіксувати кількість перевезених осіб, забезпечити прозорі розрахунки з перевізниками та ефективніше планувати транспортну мережу. Водночас місто прагне не допустити надмірного навантаження на бюджет, тому компенсація перевізникам здійснюватиметься на рівні, максимально наближеному до собівартості перевезень.

Що стосується учнів і студентів, то для них поки що залишається чинним проїзд за проїзними квитками, які дають право на оплату 50% вартості проїзду. Цей пільговий проїзд для них забезпечується за рахунок КП «Електротранс». Утім, Віктор Житник запевнив, надалі пільгові перевезення учнівської та студентської молоді будуть можливі тільки за наявності коштів у місцевому бюджеті для компенсації комунальному підприємству вартості даної послуги. Відповідне рішення має ухвалити міська рада.

Видачу персоніфікованих карток організує департамент соціальної та ветеранської політики. За словами Юлії Вовк, уже визначено 30 місць оформлення та отримання карток, які працюватимуть у Центрі надання адміністративних послуг, структурних підрозділах департаменту, житлово-експлуатаційних організаціях та селищі Новому. Для маломобільних громадян передбачено можливість виїзного оформлення карток за місцем проживання.

Посадовці також повідомили, що під час впровадження нової системи діятиме перехідний період. До завершення видачі персоніфікованих карток громадяни, які мають право на пільговий проїзд, зможуть користуватися чинними посвідченнями. Остаточний термін переходу визначать після оцінки темпів видачі карток.