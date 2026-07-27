Служба безпеки України викрила та затримала на Кіровоградщині ще одного російського агента, який допомагав ворогу отримати доступ до супутникової системи Starlink для забезпечення потреб окупаційних військ.

За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби та згодом був дистанційно завербований представником спецслужб рф через Telegram-канал, де пропонували «легкий заробіток».

За вказівкою російського куратора безробітний сзчешник зареєстрував на своє ім’я термінал супутникового зв’язку Starlink та передав представнику держави-агресора необхідні реквізити для його активації й подальшого використання.

Надалі фігурант намагався розширити свою діяльність. Під вигаданими приводами він залучив ще десятьох своїх знайомих, на яких планував приховано оформити нові термінали Starlink з подальшою передачею доступу російській стороні. Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинну діяльність фігуранта та заблокували доступ до незаконно оформлених терміналів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).