«Там, де цвіте калина, мати чекає сина»

Любов Іванівна Куркотіло з села Вільного з січня 2023 року розшукує безвісти зниклого сина Олексія. Вона і невістка Ірина звертаються всюди, де можна отримати хоч якусь інформацію та допомогу. Поки що безрезультатно, але їхня віра в те, що він живий, дуже міцна.

– Я вважала, що Льоша – це моя забезпечена старість, такою він був дитиною, – розповідає пані Любов. – Він був добрим, такий «хлопчик-помагай». Дуже любив бабусю, мою маму, і, звісно, мене. Був малим на зріст і повненьким. В класі був передостаннім у строю. А після одинадцятого класу раптово виріс до 180 сантиметрів.

В школі захоплювався радіоелектронікою, щось паяв, подобалося йому. Після закінчення школи здав документи в Хмельницький митний коледж, але не закінчив, кинув. Якщо щось вирішить – його не переіначиш. Працьовитий, як кажуть, майстер на всій руки. Коли йому було лише 16 років, в своїй кімнаті сам зробив фігурну стелю з гіпсокартону. Гарно було. Так і пішов працювати по будівництвах: штукатурка, електрика, сантехніка – все сам.

Познайомився з двоюрідною сестрою дружини старшого брата, почали зустрічатися, потім одружилися. Народили нам онука Миколу, через чотири роки онучечку Вікторію. Спочатку жили у Вільному, а потім переїхали у Велику Виску. Олексію хотілося до води, бо любив рибалити. Я не хотіла, щоб вони їхали, але родина так вирішила.

Олексій Куркотіло у березні 2022 року пішов захищати країну. З військкомату одразу відправили на Лисичанськ. У липні був у десятиденній відпустці вдома. Потім поїхав на Миколаївщину, у Баштанку. У грудні підрозділ перекинули під Бахмут, а четверо бійців, серед яких був Олексій, двома КАМАЗами повезли зброю на Запоріжжя, після чого приєдналися до свого підрозділу.

– В січні 23-го в нас часто відключали світло, зв’язок був поганий, син не міг до мене додзвонитися, – згадує Любов Іванівна. – До невістки додзвонився і сказав, що зв’яжеться зі мною після повернення з бойового завдання. І ще розповів, що вони щойно повернулися із завдання, і їх в цей же день знову відправляють. Хлопці, їх було п’ятеро, написали відмову. Але все-таки пішли. Це було 13 січня. Наступного дня мені стало погано, тривожно, серце стискалося. Через три дні знайома волонтерка, брат якої служив з Олексієм, сказала мені, що сина немає. Через тиждень мені принесли сповіщення, що він зник безвісти при виконанні бойового завдання.

Пані Любов з невісткою поїхали до військкомату, де їм пояснили, як діяти далі. В поліції написали заяву, паралельно мати здала матеріал для генетичної експертизи. Жоден телефон з тих, що дали родині, не відповідав, і сім’я найняла адвоката.

Дізналися, що на завдання пішло п’ятеро. Один був поранений по дорозі і повернувся. Про чотирьох нічого невідомо. Територія окупована, на запити адвоката ніхто не відповідає. Мати вірить, що син у полоні. Каже, в росії 160 незареєстрованих тюрем, де утримуються наші хлопці.

З Бахмутського району справу передали на Дніпро. Змінився слідчий, на дзвінки він не відповідає. Ніхто не може дати підтвердження, що матеріали ДНК є у базі. Рідним кажуть, що справа зависла, тому що немає слідчого. Родина Куркотіло спілкується з рідними хлопців, які зникли разом з Олексієм. В них також немає ніякої інформації.

– Син мені часто сниться. Уві снах він завжди живий приходить додому. В селі всі вірять, що він повернеться живим. Я вірю сильніше за всіх, – каже мати. – І справа не лише у снах. Я, зрозумійте мене, зверталася до гадалок, астрологів і шаманів. Всі кажуть, що Олексій у полоні. І ще одне. Син зник, коли в Бахмуті були вагнерівці. В той час у Фейсбуці я побачила фото паспорта сина. Без обкладинки, на полірованому столі, не пошкоджений, не брудний. Було написано: «На оккупированной нами территории были найдены его документы, но его у нас нет». Якби Льоша викинув документи, паспорт був би брудним, бо пройшло кілька зимових місяців. Це загадка. І надія.

Мати не просто чекає сина, вона його шукає. Каже, що не може інакше. У соцмережах розміщене повідомлення: «Благаємо про допомогу! Допоможіть, будь ласка, знайти коханого чоловіка, батька, сина. Куркотіло Олексій Олексійович 07.11.1986 р.н. Зник – Донецька обл. Важлива будь-яка інформація! Сім’я чекає на нього.

Хто має будь яку інформацію, напишіть або зателефонуйте:

0953202180; 0962846339 – дружина, 0501033082 – мама».