Аграрний старт літа

Від 250 до 300 людей відвідали День поля у Созонівці восени минулого року. Цього року на старті літа наша область на Дні поля «Агро Кіровоградщина – 2026» прийняла 3 тисячі аграріїв, науковців, 150 компаній та заводів з виробництва агротехніки з 14-ти областей України. Це була найбільша кількість учасників з 2004 року.

Кількість автомобілів, що рухалися на созонівські поля, вразила. Учасники їхали продемонструвати, подивитися, поділитися досвідом, укласти контракти про співпрацю. Ті, хто не вперше брали участь у Дні поля по-кіровоградськи, акцентували увагу на традиційній високій організації заходу. Новачків захоплювала практична складова аграрного форуму.

Під час відкриття Дня поля на офіційному майданчику було вручено нагороди лауреатам та учасникам обласної премії імені Олександра Гіталова за підсумками роботи 2025 року у номінаціях «Кращий керівник агроформування», «Кращий агроном» та «Кращий механізатор».

В експозиційній зоні науково-дослідного полігону були представлені сучасна сільськогосподарська техніка, якісне насіння, добрива, засоби захисту рослин та інші інноваційні рішення.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович зазначив, що ця подія вийшла за межі звичайної – вона стала головним діловим майданчиком центральної України, де вирішувалися практичні питання рентабельності та оптимізації агробізнесу. В інтерв’ю організаторам заходу – Agro Team Expo – він сказав: «Це традиційні заходи в аграрному просторі області, які в цьому році масштабуються до нового рівня. Ми напряму зацікавлені в розвитку і зростанні всіх підприємств в регіоні. Ділова активність покращує ситуацію із зайнятістю, забезпечує податкові надходження, стимулює розвиток соціальних проєктів. Аграрний бізнес є одним із стовпів регіональної та загальнодержавної економіки, тож сприяння таким заходам, спрямованим на його зростання – це один із логічних пріоритетів».

Директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Валерія Фурманова, підсумовуючи «Агро Кіровоградщина – 2026», зазначила: «Приємно було бачити сучасні, масштабні експозиції наших виробників із Кропивницького: Ельворті, Завод елеваторних машин, Оріджин Агро, Фаворит, Деметра, Агро Кар, Ремсінтез та інших. Науковці з Інституту Степу НААН на своїх демонстраційних ділянках показували, як один і той самий сорт пшениці проявляє себе після різних попередників при однакових технологіях. Контраст був настільки очевидним, що його могли оцінити не лише фахівці-рослинники, а й усі відвідувачі заходу».