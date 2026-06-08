Поновлюючи добре ім’я

«Щойно Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Кіровського (нині Фортечного) районного суду міста Кропивницького Олексія Галагана за його заявою, поданою ще в жовтні 2024 року», – минулого тижня поділився радістю у Фейсбуці столичний адвокат Олександр Гардецький, якого на Кіровоградщині ще пам’ятають як колишнього обласного прокурора.

Прочитавши це, дехто з кропивничан, начуваних про Галагана, припускаю, вигукнув: «Як це – «щойно звільнили»? Та його ж звільнили ще торік через профнепридатність, і в Фортечному суді вже забули, який і він!»

Але Гардецький написав правду. Вона полягає в тому, що попереднє, через профнепридатність, звільнення Галагана визнано неправильним.

Нагадаю, як і чому його позбавили мантії. У квітні 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила кваліфікаційні іспити для понад сотні суддів місцевих та апеляційних судів. Метою було з’ясувати, чи відповідають ці люди своїм посадам. До переліку включили й Олексія Галагана. Улітку відбувся іспит, і Олексій Валерійович його не склав. 22 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала, що пан Галаган не відповідає суддівській посаді, та постановила звернутися до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про його звільнення. На підставі цього Вища рада правосуддя у лютому 2025 року ухвалила звільнити Олексія Галагана з посади судді. А в березні того ж року залишила без розгляду його заяву про відставку, подану ще у вересні 2024 року. Так завершилася суддівська кар’єра Олексія Галагана.

Суддею Галаган став у серпні 2007 року, на підставі президентського указу. У червні 2012-го Верховна Рада затвердила його суддею безстроково. А ще через чотири роки про Олексія Валерійовича заговорили на кропивницьких ринках і в чергах по субсидії. Славу йому приніс ось який інцидент.

Це сталося у ніч з 25 на 26 липня 2016 року. За годину до півночі патрульні поліцейські помітили на вулиці Водогінній у Кропивницькому авто, номерний знак якого не підсвічувався. Зупинили. Водієм виявився суддя Олексій Галаган. Припустивши, що він нетверезий, поліцейські запропонували пройти процедуру із застосуванням спеціального приладу. Олексій Валерійович погодився, але в правоохоронців, як на зло, не виявилося при собі тієї штуковини. Викликали колег з приладом. Галаган вирішив не чекати їх і поїхав. Поліцейські – навздогін. Він устиг загнати авто на своє подвір’я і зачинити ворота. Вийшовши з двору, сказав поліцейським, що відмовляється від медогляду. Ті спробували затримати його. Через якусь хвилину двоє патрульних уже борюкалися із суддею на тротуарі. Таки подолавши опір противника і скувавши його руки кайданками, повезли до нарколога. Тест показав, що Галаган – у стані алкогольного сп’яніння. А той відмовився розписуватися про це. На тому його нічні пригоди закінчилися.

Удень Галаган не забарився із заявою про притягнення до відповідальності поліцейських, з якими не знайшов консенсусу. Мовляв, перевищили повноваження, безпричинно застосували грубу силу. Йому не повірили і відмовили в порушенні карного провадження щодо патрульних.

Невдовзі у Кіровоградський райсуд надійшло аж три протоколи стосовно Олексія Галагана. В першому ішлося про невиконання вимоги поліцейського зупинитися, в другому – про злісну непокору поліції, у третьому, найцікавішому, – про керування в нетверезому стані.

Районний суд визнав його винним у керуванні авто напідпитку та злісній непокорі поліції. Галаган поскаржився в Апеляційний суд Кіровоградської області, де й прислухалися до його аргументів. Виявилося, що Галагана оглядали в наркодиспансері з порушенням процедури, а в протоколі про злісну непокору бракує фактичних подробиць, ще й час інциденту неправильно вказано. З цих важливих підстав суддя Апеляційного суду Людмила Ткаченко 23 вересня 2016 року скасувала постанову райсуду про притягнення Галагана до адміністративної відповідальності.

Здавалося б, Олексій Валерійович вийшов сухим з води, ще й не витратився на штраф. Та про його історію дізнався тодішній народний депутат Антон Геращенко і звернувся у Вищу раду правосуддя із заявою про «зухвалу поведінку Галагана Олексія Валерійовича, який був затриманий представниками патрульної поліції за кермом власного автомобіля в нетверезому стані». Нардеп попросив ВРП притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

24 січня 2018 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя постановила рішення у цій справі, і воно виявилося не на користь Галагана. Щоправда, беззаперечних доказів того, що той керував авто напідпитку, висока палата не знайшла. Але дійшла висновку, що він «протиправно залишив місце його зупинки працівниками патрульної поліції, відмовлявся від проходження огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння (у тому числі шляхом залишення місця зупинки), не виконував законних вимог працівників поліції про зупинку транспортного засобу». «Незаконні дії судді Галагана О.В. явно порушують загальноприйняті уявлення та моральні норми стосовно прийнятної у суспільстві поведінки», – йдеться в рішенні палати. Дисциплінарна палата ВРП вирішила покарати Галагана так: на три місяці відсторонити від правосуддя, позбавити на цей час доплат до окладу і направити на курси підвищення кваліфікації в Національну школу суддів, після чого прийняти в нього іспит: чи здатний і надалі здійснювати правосуддя.

У жовтні 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала його непридатним через те, що «не склав іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді».

На підставі цього Вища рада правосуддя у лютому 2025 року ухвалила звільнити Олексія Галагана з посади судді.

Адвокат Гардецький же домігся того, що найвищі судові інстанції – Касаційний адміністративний суд, Велика палата Верховного суду – визнали протиправним рішення ВРП про звільнення Галагана на підставі рішення ВККС.

Як написав Гардецький, на це він витратив півтора року. Фінал цієї історії такий: 28 травня 2026 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Галагана з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького у зв’язку з поданням заяви про відставку. А не через профнепридатність!

«Олексію мені доставило задоволення працювати над поновленням Вашого доброго імені. Нехай щастить в подальшому», – написав Гардецький (орфографію і синтаксис збережено).

Та чи тільки заради доброго імені клієнта старався адвокат? Чи, може, свіже рішення ВРП позитивно вплине на фінансове становище Галагана? Згідно з цьогорічною декларацією, торік він отримав 51 тисячу гривень від Державної судової адміністрації і понад пів мільйона – від війська (отже, служить). І ні копійки – від Пенсійного фонду. А судді, які вийшли у відставку добровільно, мають від 44 тисяч до 214 тисяч щомісяця.

На новину про Галагана миттєво відреагувала фундація DEJURE. Критикуючи рішення Верховного Суду, на якому грунтується свіже рішення ВРП, DEJURE написала у Фейсбуці:

«Це відкриває судді шлях до виходу на пенсію та довічного грошового утримання. У цього рішення є щонайменше дві проблеми.

Перша – воно обмежує можливості ВРП зупиняти розгляд відставки через дисциплінарні скарги. Тепер Раді доведеться додатково доводити, що конкретна скарга справді може призвести до звільнення судді. Через це межа між попередньою оцінкою скарги та її розглядом по суті стає значно менш чіткою.

Друга проблема – рішення фактично нівелює сенс кваліфікаційного оцінювання. Суддя уникнув його наслідків, подавши заяву про відставку після проваленого іспиту. При цьому ВП ВС не врахувала, що іспит суддя не склав ще до подання заяви про відставку.

Ба більше, такий підхід може допомогти уникнути наслідків оцінювання й іншим суддям. Практичний наслідок цього рішення очевидний: відставка знову може стати способом уникнення відповідальності».

Віктор Іваненко, «УЦ».