Леся Карнаух: ДПС працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір

Державна податкова служба України працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір. Бо це гроші, які працюють саме на розвиток громад.

Про це зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з Головою Державного агентства розвитку туризму України Наталею Табакою.

Леся Карнаух зазначила, що сьогодні українці все частіше обирають подорожі Україною. Бо це не лише про відпочинок, а і про розвиток внутрішнього туризму.

Але є ще одна важлива річ, про яку мало хто замислюється. Туристичний збір, який ми сплачуємо, коли зупиняємося в готелях чи садибах. Це ті кошти, які залишаються в громадах і йдуть на їх розвиток.

«За підсумками І півріччя 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 174,9 млн грн туристичного збору. Зростання порівняно з минулим роком – 22,6 %. Загалом туристичний збір сплатили понад 6,1 тис. платників», – додала Леся Карнаух.

Вона наголосила, що потенціал надходжень від туристичного збору далеко не вичерпаний. Тому ДПС шукає нові механізми тісної взаємодії з місцевою владою та представниками туристичної галузі. В умовах децентралізації саме громади мають бути найбільше зацікавлені у розширенні кола податкових агентів і збільшенні надходжень, які працюватимуть на розвиток місцевої туристичної інфраструктури.

«Бо коли, за оцінками фахівців, 20-30 % ринку працює в «тіні» – це означає, що громади недоотримують кошти на реалізацію власних проєктів», – сказала очільниця ДПС.

Вона розповіла, що нещодавно ДПС розпочала пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей. Це регулярний обмін даними, спільна аналітика, роз’яснювальна робота, методична підтримка та створення системи моніторингу ефективності.

«І я знаю, що цим досвідом вже зацікавилися інші громади. Бо це насамперед їхні гроші. Тому ми працюємо над тим, щоб кількість громад, які досі не запровадили туристичний збір, зменшувалася. Адже таких сьогодні майже третина від загальної кількості», – додала вона.

Податкова прагне максимально допомогти громадам зробити цей процес прозорим. Якісна аналітика, інформація щодо нарахованих та сплачених сум, податковий борг, пільги, переплати та інші показники – це те, що завжди готові надавати громадам.

Очільниця ДПС зазначила, що важливо, щоб усі, хто надає послуги з тимчасового розміщення, працювали за однаковими правилами. Це питання не лише податків. Це чесна конкуренція, підтримка сумлінного бізнесу та додаткові ресурси для розвитку громад. І тут дуже важлива співпраця в тому числі з ДАРТ.