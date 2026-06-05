Соціальна стипендія для студентів ВПО: хто має право та як її отримати

Вас вітає система надання безоплатної правничої допомоги!

Соціальна стипендія дітям ВПО зараз складає 890 грн — для студентів

закладів фахової передвищої освіти і 1180 грн — для студентів закладів

вищої освіти.

Про те, кому вона призначається і хто має право на одразу 2 стипендії —

розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

У матеріалі розповідаємо:

Хто з ВПО має право на соціальну стипендію

Які умови

Чи залежить соціальна стипендія від рейтингу успішності

Куди звернутися по призначення стипендії

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розміщена за посиланням:

https://drive.google.com/drive /folders/1IreVSXwQpzopfF95DrIL gCpU9Rz2-pPN?usp=drive_link