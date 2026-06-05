Державна соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю: хто може отримати та як оформити

Хто має право на отримання допомоги?

Відповідно до Закону України від 18.05.2004 № 1727-IV “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю” (далі ‒ Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплат державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд” допомога надається:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну;

особам, які визнані біженцями або особами, які потребують додатково захисту;

громадянам Республіки Польща, які перебувають на території України на умовах, передбачених Законом України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України”.

Умови призначення допомоги

Допомога призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника), що одночасно відповідають таким умовам:

✓ не одержують пенсію або соціальні виплати (допомоги);

✓ є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника);

✓ особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність.

Разом з тим, право на соціальну допомогу мають:

✓ особи з інвалідністю І групи, якщо вони не одержують пенсію;

✓ діти померлого годувальника (у т. ч. ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Строк призначення допомоги

✓ особам, які досягли віку 65 років, ‒ довічно;

✓ особам з інвалідністю – на весь час інвалідності, встановленої експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи або органами МСЕК;

✓ дитині померлого годувальника – до досягнення 18-річного віку.

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Перелік необхідних документів для призначення допомоги

✓ заява про надання державної соціальної допомоги;

✓ документ, що посвідчує особу, РНОКПП, свідоцтво про народження;

✓ рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

✓ рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

✓ документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено;

✓ декларація про доходи особи, яка звернулася за призначенням державної соціальної допомоги (у разі потреби);

✓ документи, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником;

✓ довідка закладу освіти про те, що дитина навчається;

✓ документи, що підтверджують повноваження представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої за формою, передбаченою законодавством.

Способи звернення за призначенням допомоги: особисто ‒ через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та сервісні центри обслуговування громадян Пенсійного фонду України або дистанційно ‒ вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за технічної можливості), мобільний додаток Пенсійного фонду України (за технічної можливості), портал ДІЯ (за технічної можливості).

Важливо!

Соціальна допомога призначається з дня звернення за нею або з дати виникнення права (у разі звернення не пізніше трьох місяців та з дня досягнення віку 65 років або встановлення інвалідності).

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області