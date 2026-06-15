Брати-зброярі

Працівники ДБР викрили та припинили діяльність каналу незаконного збуту зброї у Кропивницькому.

Слідство встановило, що у березні 2026 року місцевий правоохоронець організував незаконний продаж зброї та боєприпасів. До оборудки він залучив молодшого брата, який підшуковував покупців.

За даними слідства, старший брат використовував службове посвідчення як прикриття, щоб уникати перевірок під час перевезення зброї.

Працівники ДБР задокументували три епізоди продажу зброї та набоїв на загальну суму близько 1 млн грн.

5 червня 2026 року правоохоронця та його брата затримали під час реалізації чергової партії. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Крім того, в одного з братів вилучили паспорти російської федерації та так званої «лнр».

Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру у носінні, зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі слідчі встановлюють походження зброї та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.