Доступ до публічної інформації: що варто знати кожному

Публічна інформація — це відображена та задокументована інформація, яку створили або отримали суб’єкти владних повноважень під час виконання своїх обов’язків або яка перебуває у володінні органів влади чи інших розпорядників публічної інформації. Вона є відкритою, крім випадків, визначених законом.

Звернутися із запитом на публічну інформацію можуть фізичні, юридичні особи, а також об’єднання громадян без статусу юридичної особи. Однак суб’єкти владних повноважень не можуть подавати запити на публічну інформацію.

Хто є розпорядником такої інформації та який строк її розгляду — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Які відомості можна запитувати

Інформацію:

що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації

про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками

про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно

про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності

про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

про наявність у фізичних осіб податкового боргу

відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім випадків, визначених зазначеним Законом.

Хто є розпорядником такої інформації

суб’єкти владних повноважень (органи державної влади, інші державні органи, ОМС, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції)

юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, — стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів

особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків

суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, — стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них

юридичні особи публічного права, державні/комунальні підприємства або державні/комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, — щодо інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради.

Строки розгляду запитів на інформацію

Не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян — не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про терміновий розгляд запиту має бути обґрунтованим.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про це обов’язково потрібно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Чи потрібно платити за інформацію

Ні, але якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Під час надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, крім випадків надання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів.