Про зміни до Порядку подання об’єднаної звітності з ЄСВ та ПДФО

З 1 січня 2026 року передбачено подання податковими агентами – фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, об’єднаної звітності (Податкових розрахунків) у строки, встановлені для податкового кварталу, відповідно до Закону України від 16 липня 2025 року № 4536-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення” та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства”.

17 липня 2026 року набули чинності накази Міністерства фінансів України від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284, якими було внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 “Про затвердження форм Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків ‒ фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”.

Затверджено нові бланки для об’єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ, а також розмежовано форми податкового розрахунку для юридичних осіб та для фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та строки їх подання.

Що змінилось?

Порядок заповнення та подання Податкових розрахунків викладено у новій редакції:

податкові агенти – фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу (з розбивкою показників по місяцях звітного кварталу) ‒ протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

інші податкові агенти, крім ФОПів та самозайнятих осіб, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця ‒ протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Водночас наголошуємо, що застосування нових форм починається з 1 серпня 2026 року для звітування:

фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Податкового розрахунку із розбивкою показників за місяцями кварталу;

податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року.

Типи Податкових розрахунків залишилися незмінними: “Звітний” (подається за звітний (податковий) період перший раз), “Звітний новий” (подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, показників кількості працівників та інших застрахованих осіб, та/або реквізитах) та “Уточнюючий” (подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та / або реквізитах).

Як і раніше, Податковий розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Звертаємо увагу, що 10 серпня 2026 року – дедлайн подання фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, звітності за ІІ квартал 2026 року.

Важливо! Дублювати звітність не потрібно, якщо:

Податковий розрахунок було подано за всі місяці кварталу за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

звітність за місячною формою подано не за всі місяці кварталу, квартальний Податковий розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

Володимир Іщенко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області