Вас вітає 1 Окремий Центр Сил безпілотних систем!

Пам’ятаєте епічні кадри з москви, коли після атаки українськими безпілотниками злетіла в небо кришка нафтового резервуара над Москвою?

Тоді, 18 червня, атаку дронами, які досягли Московського нафтопереробного заводу, розташованого в районі Капотня, здійснили ми – 1 Окремий Центр Сил безпілотних систем (колишній 14 Полк БпАК)!

Наразі 1 ОЦ СБС проводить кампанію «Це ми», мета якої – підписатися під власною роботою.

Український підрозділ далекобійних БпС заявляє про системне ураження стратегічних об’єктів на території РФ (фото додається) — від Балтійського моря до Уралу.

У підрозділі наголошують, що наслідки цих операцій регулярно фіксують і самі громадяни рф, поширюючи у соціальних мережах відео пожеж на нафтопереробних заводах, вибухів та інших уражених об’єктах.

«Діджитал-істерія на болотах лише доводить ефективність українських далекобійних санкцій. 1 Окремий Центр готовий підписатися під кожною ураженою ціллю та обіцяє: далі буде», — заявили у підрозділі.

За інформацією військових, системне знищення таких об’єктів спрямоване на послаблення економічного та військово-промислового потенціалу Росії, що, своєю чергою, зменшує її можливості для ведення війни проти України.

У Центрі також підкреслили, що продовжуватимуть виконувати бойові завдання зі знищення стратегічних цілей противника.

1 ОЦ. #цеми

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