Будьте обережні з водою

Кропивницька міська рада повідомляє: в області зареєстровано п’ятий випадок водно-нітратної метгемоглобінемії. Захворіла півторарічна дитина, яка проживає в одному із сіл Аджамської громади Кропивницького району.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що для приготування їжі дитині використовували воду з індивідуального колодязя. За словами головної санітарної лікарки Кіровоградської області Надії Оперчук, дитину у важкому стані госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарені в Кропивницькому із симптомами синюшності шкіри, блювання та задухи. Наразі стан дитини лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За результатами лабораторних досліджень у воді виявлено значне перевищення вмісту нітратів – майже у 27 разів перевищує допустиму норму.

Це вже п’ятий випадок водно-нітратної метгемоглобінемії, зареєстрований на Кіровоградщині у 2026 році. Усі випадки пов’язані з використанням води з індивідуальних колодязів або свердловин для приготування дитячих сумішей для дітей.

Основними симптомами водно-нітратної метгемоглобінемії є синюшність шкіри навколо рота, кистей рук і стоп, блювання, діарея, утруднене дихання, а у тяжких випадках – втрата свідомості. При появі таких ознак необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Родинам, які виховують дітей віком до трьох років і користуються водою з індивідуальних колодязів або свердловин, рекомендують регулярно перевіряти її якість, зокрема на вміст нітратів.