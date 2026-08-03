Не на того напали

Абсолютно типова ситуація для України 2026 року: група у військовій та поліцейській формі зупиняє чоловіка на вулиці й одразу починає розмову «на високих тонах».

Не представившись, як належить, вони вимагають пред’явити документи або проїхати з ними. Оточують і намагаються доправити до синього бусика. Але хлопцям із «групи оповіщення» не пощастило щонайменше тричі: їхнім «клієнтом» виявився демобілізований ветеран війни, непризовного віку, до того ж досвідчений юрист. Знайомий читачам «УЦ» і багатьом мешканцям Кіровоградщини колишній обласний прокурор Сергій Жолонко. Той самий, який 24 лютого 2022 року вистояв чергу у військкоматі й пішов на війну рядовим.



– Чи схожий я на ветерана війни?

Може, більше, на ухилянта, маргінала або злочинця, якого треба серед білого дня заганяти в бус?!

У тецекашників я не пройшов «face control» та «age monitoring», почали крепити на вулиці.

Виникла стандартна суперечка…, однак з’явився залізний аргумент – із чарівного синього буса на євроблясі вийшов коп. Вийшов розставити крапки над і.

Далі – погрози затриманням та кайданками, заборона зйомки, удар по руках з вибиванням телефону…,

«Я вас за неповіновєніє затримую..».

В решті-решт всі вони пішли за російським крейсером…

Сергій Пилипович не став докладно описувати цей інцидент – просто опублікував у Facebook відео, яке знімав саме до того моменту, як поліцейський вибив у нього з рук телефон.

На відео – здорові молоді чоловіки у формі, із золотими ланцюжками на шиях і татуюванням, витріщивши очі, намагаються «наїхати» на непоступливого ветерана.

Як розповів Сергій Жолонко, він все ж змусив молодиків представитися за всіма правилами, після чого пред’явив свої документи. Не вибачившись, завзяті «мобілізатори» швидко сіли в мікроавтобус і поїхали.

Історія, однак, мала продовження. Наступного дня Сергій Жолонко дізнався, що «група оповіщення» на тому самому синьому бусі посеред вулиці захопила ветерана, який воював ще з часів АТО, потім важко поранений попав у полон, пережив тортури і знущання, повернувся, знову воював, неодноразово нагороджений, демобілізований 2025 року за станом здоров’я і в статусі інваліда II групи. Його затягли в мікроавтобус і добряче побили. Цей випадок мав великий резонанс серед ветеранів Миколаєва. Після цього Сергій Пилипович і опублікував відео.



– Мені соромно за цю «бригаду оповіщення», за владу, яка насаджує цей алгоритм війни в тилу, залитому горем та кров’ю. Мені соромно перед побратимами, яких вже немає на цьому світі, і тими, що воюють…

Мені соромно за те, що паскудять форму ЗСУ та поліції.