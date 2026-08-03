Благодійна акція «Лаванда за донат», яку організував Олександрійський театр, завершилася збором 34 090 гривень.

Із них 14 990 гривень задонатили учасники акції, 10 800 гривень передав зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН» під керівництвом Наталії Козинець, ще 4000 зібрали у парку Шевченка і 4300 додатково задонатили протягом тижня у скриньку в театрі.

Більшу частину зібраних коштів – 21 600 гривень – спрямували на допомогу військовослужбовцю, земляку, культурному діячу та актору народного аматорського театру юного глядача «Апельсин» Юрію Вєтрову. За ці кошти придбали шини для військового автомобіля.

На решту суми у співпраці з координаційним центром волонтерів «Олександрія» придбають детектор БпЛА «VIDEO HUNTER 3» для наших захисників.

– Від щирого серця дякуємо кожному, хто долучився до акції: усім, хто донатив, підтримував, поширював інформацію та був частиною цієї доброї справи, – написали працівники Олександрійського театру, які організували акцію.