Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: умови призначення та способи звернення

Опіка чи піклування залишається одним із найбільш дієвих способів забезпечення дитини права на виховання в сім’ї опікунів чи піклувальників.

Хто має право на отримання допомоги?

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” допомога надається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для призначення допомоги подаються такі документи:

заява опікуна чи піклувальника встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження дитини;

рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я України порядку;

довідка про наявність заборгованості із сплати аліментів, стипендії.

Якщо опікун чи піклувальник вже отримує будь-який з видів державної соціальної допомоги/пенсії, які призначаються органами Пенсійного фонду України, відомості про розмір допомоги/пенсії враховуються цим органом без необхідності її декларування.

Умови призначення допомоги

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами на 12 місяців, виплачується щомісяця до місяця досягнення дитиною 18-річного віку включно. Не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Розміри виплати в 2026 році

Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачується в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими становлено опіку чи піклування, ‒ 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” прожитковий мінімум на дітей до 6 років становить 2 817,00 грн, на дітей віком від 6 до 18 років ‒ 3 512,00 грн.

Способи звернення за призначенням допомоги

Для отримання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, можна звернутися у будь-який зручний спосіб:

особисто ‒ через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; ЦНАП; сервісні центри обслуговування громадян Пенсійного фонду України;

дистанційно ‒ поштою на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (вул. Соборна, 7А, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25605).

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, начальниця управління субсидій, пільг та соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області