Лікували й перебили носа

З Днем медика збіглося затримання працівниками ДБР двох військовослужбовців медроти полку «Скеля». Їх підозрюють у побитті двох пацієнтів-однополчан. Неподобство сталося на Кіровоградщині.

Як повідомила прес-служба ДБР, інциденту передувало ось що: двох військовослужбовців витурили з лікарні через порушення тамтешнього розпорядку. Недоліковані чоловіки опинилися в медичній частині «Скелі». Там військові медики вирішили покарати їх і застосували свої процедури: побили, зачинили в сараї, знущалися. Один пацієнт, якому перебили ніс, знепритомнів, його повернули в медчастину. Іншого тримали в неволі ще добу. В обох – черепно-мозкові травми, синці.

Їхніх кривдників затримано. Їм інкримінують катування, нестатутні стосунки.

Кілька місяців тому «УЦ» розповідала про смерть трьох кропивничан, яким випало служити в «Скелі». Це Дмитро Іванченко, Андрій Чередніченко і Віталій Салтан. Вони загинули, прослуживши по кілька тижнів. І не в окопах, не від ворожих обстрілів. Офіційні висновки: причина – пневмонія. Рідні й близькі винуватять військову частину в ненаданні медичної допомоги.