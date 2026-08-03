Кандидати на відсидку

СБУ та Нацполіція викрили 37-річного виконувача обов’язків завідувача кафедри державного університету, релокованого до Кропивницького, який намагався реалізувати злочинну схему отримання хабаря за вступ до аспірантури за державним замовленням для оформлення відстрочки від призову на військову службу.

За матеріалами справи, кандидат наук вимагав від військовозобов’язаного кропивничанина 5 тисяч доларів США. Вперше про необхідність передати гроші підозрюваний повідомив під час зустрічі наприкінці березня цього року. Надалі він повторно підтвердив свої вимоги та наголосив, що без сплати коштів вступ до аспірантури буде неможливим.

28 липня співробітники СБУ задокументували факт одержання хабара та затримали фігуранта одразу після передачі всієї суми.

Ще одне викритття хабарників провели працівники ДБР і СБУ. Працівник одного з відділів Олександрійського районного ТЦК та СП відповідав за внесення й оновлення даних військовозобов’язаних в електронній системі «Оберіг». Службовий доступ до системи він вирішив використати для незаконного заробітку.

До оборудки посадовець залучив дільничного офіцера поліції, який добре знав місцевих підприємців та мав вихід на них.

Фігуранти вимагали від підприємців щомісяця платити за те, щоб їхніх найманих працівників не мобілізували. Крім того, за 8 тисяч доларів США вони обіцяли оформити фіктивне бронювання, внісши неправдиві відомості до системи «Оберіг».

Працівники ДБР затримали посадовця ТЦК та поліцейського під час отримання грошей за незаконне бронювання. Передачу коштів вони організували просто посеред траси. Після викриття фігуранти спробували втекти, однак їх затримали поліцейські.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.