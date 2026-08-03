Хто зняв чари з Лори Лумер?

Досі найвідомішою Лорою в Україні була Лора Палмер, та й то її знали лише досвідчені кіномани – шанувальники легендарного серіалу «Твін Пікс». Усі інші Лори, Лари, Лялі, записані в паспортах як Лариси, залишалися знайомими, колегами і навіть дружинами. Була, щоправда, ще Лариса Доліна, була, та загула. Зате тепер українці познайомилися з Лорою Лумер, як її нам представили, впливовою блогеркою зі США.

Нам поки що важко зрозуміти й оцінити цей феномен, але доведеться, оскільки, як виявилося, вона справді має вплив на найактивнішу частину Республіканської партії й навіть на самого Дональда Трампа. І, здається, такі персонажі незабаром займуть усі аналогічні ніші й у нас.

Лорі Елізабет Лумер – 33 роки, тележурналістка та партійна активістка. Від своїх респектабельних колег відрізняється вибуховим характером та агресивними висловлюваннями, за які заслужено отримала звання «королева бану». Незаміжня. У соцмережі X (колишній Twitter) має близько 2 мільйонів підписників. По суті, сама собі – ЗМІ з величезною аудиторією.

Ще недавно з усією своєю різкістю вона критикувала Україну та її президента, а тепер з такою ж пристрастю захищає їх. Навіть трохи страшно від такого напору. Від ненависті до любові – 30 годин літаком і поїздом.

Чим приваблює Лора Лумер? Неймовірною розкутістю, легкістю спілкування, професійною наполегливістю, готовністю ставити будь-які запитання. Ось ви можете уявити, скажімо, Наталку Мосейчук на галявині в маєтку Трампа і щоб вона ставила йому запитання на кшталт: «А чи був у вас секс із неповнолітніми дівчатками»? І я – ні. А тим більше Катю Осадчу або Машу Єфросініну. Хоча щодо Олі Полякової чи Лесі Нікітюк я не був би такий упевнений.

Лора Лумер записала інтерв’ю з Володимиром Зеленським та Євгеном Хмарою, поспілкувалася з мером Дніпра Борисом Філатовим, з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким, з дипломатами, з фахівцями, які займаються поверненням полонених, з рабинами та протестантськими пасторами, була в Києво-Печерській лаврі та Бучі, дала інтерв’ю Марічці Падалко, «Українській правді» та іншим виданням.

Її робота в Україні – по суті, чудовий майстер-клас, який може дати молодим колегам більше, ніж п’ять грантових курсів. Відповіді наших лідерів цілком очікувані й не викликають великого інтересу для нас, тих, хто живе тут і тепер. А ось запитання Лори – це цікаво. Щоправда, їх сформульовано й орієнтовано виключно на її аудиторію – праворадикальних республіканців, активних прихильників Дональда Трампа. Спробуйте, до речі, відповісти на них самі – вийде цікавий експеримент.

– Яку вигоду отримують платники податків США від допомоги Україні?

– Як досвід України у виробництві та застосуванні дронів може допомогти США?

– На яких умовах Україна готова припинити війну і чи готові ви до укладення угоди за посередництва Трампа?

– Чи повинні США мати вирішальний голос на майбутніх мирних переговорах з Росією?

– Куди насправді йдуть мільярди доларів американських платників податків і чи не відмиваються ці кошти через українські структури назад у США?

– Як відповісте на звинувачення путіна про те, що Україна – «нацистська держава», з огляду на ваше єврейське походження?

– Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп – найкращий президент в історії Сполучених Штатів, і чи готові ви публічно визнати це прямо тепер?

– Чи вживали ви коли-небудь кокаїн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном?

– Чи бачили ви інтерв’ю вашої колишньої прес-секретарки Юлії Мендель у програмі «Такер Карлсон» і яка ваша думка про її заяви?

У відповідь на таку «свободу слова» Лори Лумер наші журналісти теж не промовчали:

– Ви роками глузували із Зеленського, висміювали українців під обстрілами та публічно говорили жахливі речі про Україну. Як можете дивитися в очі людям у Києві після всього, що ви писали у себе в X (Twitter)? (Марічка Падалко.)

Лумер одразу ж публічно вибачилася перед українським народом, заявивши: «Я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої попередні слова».

Ну, як то кажуть, дай Боже…