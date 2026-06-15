Навчитись захищати себе та близьких

У Кропивницькій міській раді розпочалися заняття з підготовки до національного спротиву.

З метою підвищення рівня готовності до дій в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій у міській раді розпочато цикл занять з підготовки до національного спротиву для посадових осіб місцевого самоврядування.

Під час навчання учасники вдосконалюватимуть знання та практичні навички з питань національної безпеки, цивільного захисту, поводження зі зброєю, домедичної допомоги, особистої безпеки та алгоритмів дій у кризових ситуаціях. Такі заходи є важливою складовою підготовки посадових осіб до виконання службових обов’язків в умовах сучасних викликів та сприяють підвищенню стійкості громади.

Навчання проводяться за участю фахівців комунального закладу «Кіровоградський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву» та триватимуть згідно із затвердженим графіком.

Учасники ознайомилися з основними завданнями курсу та відпрацювали практичні елементи підготовки відповідно до програми навчання.

Юрій Копецький, начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи Кропивницької міської ради розповів «УЦ», як проходить навчання службовців:

– В навчальних закладах навчають базовій військовій підготовці, дорослі в громадах залучаються до захисту країни через центри підготовки громадян. Мета такого навчання – сформувати у населення готовність до захисту своєї оселі, громади та держави.

В міськраді проходить підготовку перша група. Це переважно жінки. Починали навчання з деяким острахом, а коли взяли в руки автомат, спробували його розібрати і зібрати, з’явилася впевненість.

Навчальний курс передбачає теоретичні та практичні заняття. Після півторамісячної підготовки наші слухачі вмітимуть стріляти, керувати безпілотником, надати домедичну допомогу, знатимуть, які є види зброї, розумітимуть, що таке вибухові предмети, як вони можуть бути замаскованими. Передбачена й психологічна підготовка. Важливо вміти правильно поводити себе під час можливого бомбардування, обстрілу. Випускники курсу отримують відповідний сертифікат. Це не значить, що їх відправлять на фронт. Головне – вміти захистити і убезпечити себе, своїх дітей та близьких.

Юрій Копецький сказав, що процес навчання буде безперервним, і що на курс можна записатися за власним бажанням, навіть не будучи працівником органу місцевого самоврядування.