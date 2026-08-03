ДПС та Держприкордонслужба удосконалюють електронний обмін інформацією

Державна податкова служба України та Держприкордонслужба удосконалюють електронний обмін інформацією, забезпечивши автоматизований доступ до власних систем.

Відповідний договір та протокол підписали очільниця ДПС Леся Карнаух та в. о. Голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк.

Автоматизований доступ до систем забезпечить швидшу роботу відомств. Бо раніше доводилося витрачати чимало часу на листування та окремі запити. Вся інформація – захищена.

Вся робота виключно в межах повноважень двох відомств.

«Важливо! Автоматизований доступ це не про нові перевірки, обмеження чи додаткові повноваження. Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми «сірого» імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці», – розповіла Леся Карнаух.

Виконувач обов’язків Голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк наголосив, що цифровізація міжвідомчої взаємодії є одним із ключових напрямів розвитку державних інституцій.

«Автоматизований обмін інформацією дозволить значно скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації», – сказав в. о. Голови Держприкордонслужби.

Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді.

Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди без залучення працівників у ручний процес.

Для чого ДПС потрібні ці дані?

Інформація про перетин кордону використовується податковою у сукупності з іншими даними у таких випадках:

Визначення податкового резидентства: перевірка статусу фізичних осіб (зокрема, перебування в Україні понад 183 дні протягом року) для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування.

Запобігання фіктивним операціям: виявлення фактів, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписуються керівником, який на дату підписання фактично перебував за межами України.

Захищений канал зв’язку: обмін проходить на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку.

Точкові запити: кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.

Персоналізований доступ: кожен запит підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС із накладанням електронної позначки часу.

Повний аудит: усі дії користувачів фіксуються в електронних журналах аудиту, що повністю виключає несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.

Така взаємодія жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону.

Обмін даними здійснюється виключно в межах внутрішньої аналітичної роботи. Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон – таке рішення, як і раніше, ухвалюється виключно судом у порядку, визначеному законом.