Довгий строк за «легкі гроші»

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ викрила в лютому 2025 року на підготовці підпалу опорної електропідстанції у Кропивницькому.

Як встановило розслідування, замовлення рф виконував завербований ворогом, 22-річний безробітний мешканець Кропивницького (відрахований з вишу за прогули). У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Він систематично фіксував на камеру об’єкти критичної інфраструктури та військового призначення у Кропивницькому – нафтобази, адміністративні будівлі, підрозділи поліції, військові частини, енергетичні та газотранспортні об’єкти. Отримані матеріали разом із координатами, описами та позначками на картах передавав куратору. Окрім цього, інформував про рівень охорони об’єктів, рух транспорту та наявність персоналу.

Виконуючи вказівки російських спецслужбістів, агент провів дорозвідку біля опорної електропідстанції, яка живить обласну лікарню та сусідню житлову забудову.

Під час перебування «на локації» зловмисник відстежував систему охорони електропідстанції та її технічний стан.

Також агент фіксував координати місць можливого базування Сил оборони на території обласного центру.

Серед переданих ворогу даних були фото, відео та геолокації територій медичних закладів, госпіталю ветеранів війни, енергетичних об’єктів та інших потенційних цілей для ударів. За кожне виконане завдання він отримував грошову винагороду.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника і затримали його, коли він шпигував поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

При обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для контактів з фсб та збору розвідданих.

Подільський районний суд міста Кропивницького визнав винним чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За доведену в суді співпрацю зі спецслужбами рф його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.