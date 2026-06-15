Інвалідність forever

Півтора року тому, після виявлення багатств в начальниці хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, в країні ліквідували начебто наскрізь прогнилі МСЕКи і заходилися виводити на чисту воду псевдоінвалідів серед прокурорів та іншого чиновництва. Створено Центр оцінювання функціонального стану особи, експертні команди якого й займаються ревізією інвалідів. Багатьох визнано несправжніми, їм загрожує втрата пенсії – додатку до чималої платні. А вони не згодні, судяться і легко виграють справи.

Наприклад, працівниця податкової на Кіровоградщині К. попросила Кіровоградський окружний адміністративний суд повернути їй довічну інвалідність, якої позбавили у липні 2025 року.

Представник відповідача – Центру оцінювання функціонального стану особи – заперечив. Мовляв, у медико-експертній справі К. «відсутня медична документація, яка підтверджує у пацієнтки стійкий чи необоротний характер захворювання». Також відповідач пояснив, що двічі викликали К. на обстеження, через її неявку справу розглянули заочно.

Адміністративний суд визнав доводи Центру оцінювання функціонального стану особи необгрунтованими. Як виявилося, К. не отримувала запрошення на повторний медогляд, бо його вислали не туди, де її зареєстровано. А оскільки її не оглядали, то гріш ціна тій процедурі. Висновок «відсутня медична документація, яка підтверджує у пацієнтки стійкий чи необоротний характер захворювання» суд визнав украй неконкретним – на відміну від висновків фахівців старої доброї МСЕК, які призначили К. довічну інвалідність.

Позов чиновниці задоволено. Якщо рішення не скасують вищі інстанції, вона продовжуватиме отримувати щомісяця три тисячі гривень від Пенсійного фонду. Суд ще й зобов’язав відповідача відшкодувати їй витрати на адвоката, вісім тисяч гривень. Поки що справа перебуває на ревізії в апеляційному суді у Дніпрі.

Судився з Центром оцінювання функціонального стану особи і В., який працює в прокуратурі на Кіровоградщині.

2020 року йому призначили довічно другу групу інвалідності. А наприкінці 2025-го перевели в третю групу, на два роки. Прокурорський працівник не погодився з цим.

Адміністративний суд з’ясував, що й його не оглядали експерти перед тим, як позбавити довічної інвалідності. Їхній висновок визнано неконкретним – на відміну від фахового висновку МСЕК.

Позов задоволено, прокурор залишився інвалідом довічно. Справу ще перегляне апеляційна інстанція.

Ось інша справа, де теж фігурує прокурор з Кіровоградщини. 2021 року МСЕК призначила Л. другу групу інвалідності, довічно. А 2025-го експерти з оцінювання функціонального стану особи, не бачачи Л. в очі, визнали рішення МСЕК стосовно нього незаконним, ще й виключили його з лав інвалідів узагалі.

Прокурор завиграшки переконав адміністративний суд у тому, що його позбавлено інвалідності не законно. Позов задоволено. Інвалідність довіку поновлено. Відповідач не оскаржував рішення, і воно набрало законної сили.

Скривдили експерти й кропивничанина С., який працює в митниці.

Його історія така. 2013 року МСЕК призначила інвалідність другої групи на два, 2016-го пролонгувала ще на два роки, 2018 року призначила інвалідність довічно.

2025 року експерти скасували його інвалідність взагалі. С. поскаржився в адміністративний суд, і той дійшов висновку, що «проведення перевірки обґрунтованості та скасування рішення МСЕК, яким позивачу встановлено групу інвалідності безстроково, здійснено з порушенням встановленого порядку, що свідчить про порушення таких принципів адміністративної процедури, як законність, відкритість, гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні».

Суд поновив інвалідність С. і зобов’язав відповідача сплатити йому чотири тисячі гривень, витрачені на правову допомогу. Рішення ще не набрало сили, справа перебуває в апеляційній інстанції.

Віктор Іваненко, «УЦ».