Нардеп Елена Шуляк: В следующем году государство выделяет больше денег на ветеранскую политику, чем в 2025-м

В следующем году украинская власть увеличивает финансирование ветеранской политики – нардеп Елена Шуляк

В государственном бюджете на 2026 год, который недавно утвердила Верховная Рада, предусмотрено почти 19 млрд грн на ветеранскую политику. Это на 6,3 млрд грн больше, чем на этот год, сообщают в политической партии “Слуга Народа”.

“Ветеранская политика сегодня является одним из ключевых направлений, на которых сосредоточено внимание Президента Украины Владимира Зеленского, Первой леди Елены Зеленской, Офиса Президента, правительства, парламента и нашей политической силы “Слуга Народа”. Украинские воины нуждаются не в декларациях, а в реальных решениях, конкретных инструментах и новых возможностях. Каждый ветеран должен получить шанс реализовать себя. Инвестиции в возвращение ветеранов к полноценной жизни – это вклад в будущее государства: каждая гривна, направленная на поддержку наших защитников, работает на экономику. Именно поэтому власть системно создает условия для качественной адаптации, эффективной реабилитации, профессионального роста и благополучия каждого ветерана и каждой ветеранки”, – отмечает глава партии “Слуга Народа” Елена Шуляк.

В политической силе добавляют, что среди приоритетов ветеранской политики на следующий год – жилье, лечение, реабилитация, переквалификация, развитие ветеранских пространств.

В частности, 5,7 млрд грн направят на компенсацию за жилье для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II группы. Сумма выросла на 1,7 млрд грн по сравнению с 2025 годом. На мероприятия поддержки ветеранов, в частности психологическую помощь, профессиональную адаптацию, спортивные программы и внедрение новых направлений – переоборудование авто, лечение ожогов, паллиативный уход и адаптацию ветеранов, потерявших зрение, – заложено 4 млрд грн.

Значительная часть финансирования в 2026 году, отмечают в “Слуге Народа”, пойдет на реабилитацию и поддержку военных, в частности на развитие системы сопровождения ветеранов и расширение сети ветеранских пространств. Так, на поддержку специалистов по сопровождению ветеранов – ключевого звена в получении государственных услуг – заложено 2,9 млрд грн, что почти на 1 млрд грн больше. Развитие сети ветеранских пространств также получит дополнительные ресурсы: в 2026 году на них предусмотрено 1,1 млрд грн (+0,6 млрд грн).

