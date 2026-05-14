Цифрові сервіси від Пенсійного фонду України для забезпечення потреб ветеранів

Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі ‒ вебпортал ПФУ) ‒ це зручний унікальний онлайн-сервіс, що функціонує 24/7 і є ключовим інструментом для дистанційного отримання спектру послуг, що входять до компетенції Пенсійного фонду України.

Спеціалізовані онлайн-послуги для ветеранів

Для ветеранів війни та військових пенсіонерів вебпортал ПФУ пропонує низку електронних сервісів для дистанційного вирішення питань, пов’язаних із послугами, що надаються територіальними органами Пенсійного фонду України, забезпечуючи зручність та безбар’єрність до їх доступу.

До основних цифрових сервісів для ветеранів, доступних на вебпорталі, належать:

спрощений порядок оформлення пільг, що передбачає можливість подання заяви про взяття на облік ветеранів війни та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг через вебпортал ПФУ у розділі головного меню особистого електронного кабінету “Комунікації з ПФУ”;

можливість дистанційного подання заяви на призначення / перерахунок пенсії (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника), перерахунок раніше призначеної пільги чи житлової субсидії, або зміну способу їх виплати, засобами особистого електронного кабінету на вебпорталі ПФУ;

можливість подання заяви про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України;

оформлення електронного пенсійного посвідчення, що є зручним аналогом паперового документа;

можливість оновлення персональних даних через подання Анкети застрахованої особи для внесення зміни / уточнення даних у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо;

можливість запису на прийом до територіального сервісного центру онлайн;

можливість направлення звернень (заява, пропозиція, скарга) та перегляду стану їх розгляду.

Інформаційні онлайн-послуги

Також в електронному форматі з особистого електронного кабінету на вебпорталі реалізовано можливість отримання наступних інформаційних послуг:

доступу до матеріалів електронної пенсійної справи, зокрема, перегляду історії нарахувань, виду пенсії, її розміру, розпоряджень про її призначення / перерахунок, відомостей про страховий стаж, заробітну плату та сплачені роботодавцем внески;

перегляду відомостей про трудову діяльність та можливість подання скан-копій документів, що містять відомості про стаж;

отримання довідок з QR-кодами про розмір пенсії, індивідуальних відомостей про застраховану особу за формами ОК-5 та ОК-7 або ж довідки про відсутність індивідуальних відомостей про особу, витягу з Реєстру застрахованих осіб тощо, які мають таку ж юридичну силу, що й засвідчені уповноваженою особою ПФУ.

Як зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ?

Щоб зайти на вебпортал ПФУ, в адресному рядку будь-якого веб-браузера слід увести електронну адресу вебпорталу ‒ https://portal.pfu.gov.ua

Процедура авторизації на вебпорталі передбачає ідентифікацію особи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпис (КЕП, отриманий у додатку Дія), за токеном, за логіном та паролем (для їх отримання необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України), засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, з використанням технологій BankID та електронного пенсійного посвідчення.

Володимир Іщенко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області