Starlink на ворога не працює

СБУ затримала у Кропивницькому місцеву жительку через реєстрацію Starlink для потреб ворога.

24-річній безробітній мешканці Кропивницького повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За даними слідства, у лютому 2026 року жінка за грошову винагороду оформила на своє ім’я термінал супутникового зв’язку Starlink у приміщенні ЦНАПу в Кропивницькому. Надалі вона погодилась підшуковувати інших осіб для аналогічної реєстрації таких терміналів.

Правоохоронці встановили, що зареєстровані Starlink могли використовуватись представниками росії для забезпечення роботи ударних та розвідувальних безпілотників, координації атак та передачі даних у режимі реального часу.

Також слідством встановлено, що до протиправної діяльності жінку залучив 37-річний мешканець Кропивницького, який, за версією слідства, підтримував контакт із представниками спецслужб рф та організовував реєстрацію терміналів на інших осіб.

Правоохоронці задокументували спробу оформлення ще кількох терміналів на жителів області, однак довести задум до кінця фігуранти не вдалося.

Санкція ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.