Вироку не дочекався, став доцентом

Колишній голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, якого звинувачували в корупції, влаштувався у Херсонському державному аграрно-економічному університеті на кафедрі публічного управління, права та гуманітарних наук. Очевидно, викладає право, адже він – кандидат юридичних наук, автор дисертації «Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень».

Саме в такому злочині запідозрили Андрія Балоня майже шість років тому, коли працював головою Кіровоградської ОДА. Згідно з висунутою підозрою, у червні 2020-го він вимагав 1,8 мільйона гривень від керівника обласного управління Держпродспоживслужби, а посередником між ними був начальник патронатної служби ОДА Сергій Шевченко. Андрій Балонь подав у відставку і заявив, що став жертвою «змови місцевих князьків з продажними силовиками, які організували всю цю справу, щоб викинути мене зі своєї області».

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду, якою Сергій Шевченко визнав себе винним у пособництві. Врахувавши чималу Шевченкову пожертву на потреби ЗСУ – шість мільйонів гривень, ВАКС призначив йому символічне покарання – п’ять років ізоляції від суспільства за умови, якщо не оступиться під час трирічного випробування на волі. (Зазвичай так карають злодіїв, які вперше попадаються на крадіжці з «АТБ» пів літра горілки). Залишалося назвати того, чиї злочинні інструкції Шевченко виконував. І вже йому призначити таку кару, щоб мало не здалося. (Як, наприклад, за дві пляшки коньяку з того ж «АТБ»).

Але розгляд матеріалів стосовно Балоня затягнувся не на жарт. 27 березня 2024 року ВАКС постановив: «Зупинити судове провадження у справі №991/2873/21 стосовно Балоня Андрія Богдановича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, до його звільнення з військової служби, на яку він був призваний за призовом під час мобілізації». Після того в реєстрі судових рішень не опубліковано жодної ухвали стосовно Балоня. Можливо, у ВАКСі ще не знають, що він уже відслужив, і через це не відновили провадження?

Тим часом Андрій Богданович влаштувався в Херсонському державному аграрно-економічному університеті, релокованому в Кропивницький. Нещодавно став доцентом, з чим і привітали колеги. Саме завдяки їхнім привітанням про Балоня знову заговорили публічно. Підстави, з яких він демобілізувався, широкій громадськості – невідомі.