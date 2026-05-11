Про Мирноград, скринінг і не тільки

В країні триває реалізація програми «Скринінг здоров’я 40+». Серед закладів, які надають послугу, є комунальне некомерційне підприємство «Мирноградський центр медико-санітарної допомоги», який працює у Кропивницькому на вулиці Чміленка, 73. «УЦ» мала на меті поговорити про скринінг, але спілкування з головною лікаркою Дар’єю Труфановою почалося з історії релокації центру.

– Пані Дар’я, коли ваш центр був релокований до нашого міста? І чому саме сюди?

– В серпні 2024 року ми виїхали з Донецької області. Наша юридична адреса залишилася мирноградською, додали до ліцензії медичної практики ще дві адреси – у Кропивницькому і Кам’янському Дніпропетровської області.

Чому Кропивницький? Ми тривалий час моніторили ситуацію: куди переміщуються наші переселенці. Виявилося, що найбільше мешканців нашої громади переїхали у Дніпропетровську і Кіровоградську області. Наголошу, що медичну допомогу ми надаємо не лише ВПО, а й місцевим жителям. До нас йдуть, укладають декларації з нашими сімейними лікарями.

– Як ви виїжджали з Мирнограда? Вже було гаряче?

– Не під обстрілами. Коли наближалася лінія фронту, коли ставало все гучніше. Разом з місцевою військовою адміністрацією вирішили релокуватися. Так, було важко. Якби це була відпрацьована програма, можна було б комусь зателефонувати і запитати, як зробити краще, що із собою взяти, до кого в першу чергу звернутися. Але нам ніхто не міг підказати. І ми були вимушені, як у відомій пісні, «в одну сумку спакувати все життя».

Так сталося, що ми виїхали колективом. І в Кропивницькому, і в Кам’янському працюють ті, хто працював у Мирнограді. Вважаю, що саме тому, що ми діяли командою, в нас все вийшло. Знайшли приміщення і почали вивозити обладнання, меблі, техніку. Винаймали машини, завантажували своїми силами. Згодом переїхав персонал.

– Як ви тут адаптувалися? Вам же треба співпрацювати з місцевими лікарнями.

– З цим жодних проблем немає. Співпрацюємо з донецькою травматологічною лікарнею, теж релокованою, з усіма місцевими медичними закладами також. Якщо пацієнту потрібна консультація вузького спеціаліста, ми виписуємо направлення. А він вже обирає заклад, в який йому зручніше звернутися. Коли потрібна госпіталізація, звертаємося до лікарів. Ще ніхто не відмовив.

– А місто взагалі подобається?

– Подобається. Кропивницький компактний, спокійний, затишний. Тут немає метушні, скаженого ритму життя. Але яке б гарне не було місто, хочеться додому. Мирноград, свою квартира найрідніші. Не знаю, скільки має пройти часу, щоб ми звикли до чужого, сприймали його, як своє. Сподіваюся, що це колись буде.

– Що зараз в Мирнограді?

– Немає нічого. Наша родина жила у п’ятиповерхівці в центрі міста. Від обстрілів будинок просто склався. А було квітуче, охайне, красиве містечко.

– Поговоримо про «Скринінг здоров’я 40+». Не так багато закладів, які беруть участь у цій програмі. Ваш центр є в переліку.

– Ми для цього створили певні умови. Власної лабораторії в нас немає, але ми співпрацюємо з CentroLab. Все, що потрібно згідно вимог, ми виконуємо у себе. Беремо аналізи, робимо центрифугування крові (придбали для цього центрифугу), відносимо в лабораторію, яка розташована недалеко від нашого центру.

Програма тільки набирає обертів. Не всі про неї знають. Ті, хто знає, чекають, коли пройдуть 30 днів, щоб отримати від держави гроші на обстеження. Але уряд скасував прив’язку до дня народження. Людина, якій більше сорока років, може самостійно подати заявку.

– Розкажіть про алгоритм скринінгу.

– Людина телефонує на номер нашого адміністратора, їй пропонують зручний час для візиту до нашого центру. Згідно вимог прийом ведеться зранку – з 7.00 до 8.00, ввечері – з 16.00 до 18.00 і у суботу. Достатньо одного візиту. За домовленістю з лікарем консультації та рекомендації можна отримати в телефонному режимі. А можна прийти ще раз.

Під час візиту пацієнт заповнює кілька анкет. Лікар ознайомлюється з медичною документацією пацієнта – в електронній системі або з паперової медичної карти, якщо пацієнт її приніс. Лікар вимірює артеріальний тиск, пульс, частоту серцевих скорочень, ріст, вагу, індекс маси тіла, окружність талії. А ще ми проводимо електрокардіографію, хоча у вимогах цього немає.

Потім пацієнт переходить до маніпуляційного кабінету, де медсестра здійснює забір крові. Після результатів, отриманих з лабораторії, пацієнт спілкується з лікарем. Отримує заключення, а у разі необхідності – призначення лікування. Процедура оплачується на місці, у нас є термінал.

– Ваші співробітники вже пройшли скринінг?

– Ті, кому за сорок років, так. І родичі співробітників також пройшли. Запрошуємо всіх бажаючих. Програма «Скринінг здоров’я 40+» важлива. Вона направлена на попередження хвороб.